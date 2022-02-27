Путина в РФ уже хотят свергнуть: желающих за несколько часов набралось десятки тысяч

В петиции Путина обвиняют в государственной измене и военных преступлениях.

В Росси появилась петиция с требованием отстранить Владимира Путина от власти, как государственного изменника и военного преступника после вторжения в Украину.

Соответствующая форм для заполнения есть на сайте Change.org.

На сайте сказано, что 24 февраля Путин принял решение напасть на соседнее мирное независимое государство – Украину. И что эта агрессия ничем не мотивирована, Украина никогда не угрожала и не могла угрожать безопасности России.

Автор требует инициировать Госдумой РФ отрешение Путина от должности президента Российской Федерации, согласно 93 статье Конституции, как виновного в государственной измене и военных преступлениях.

За несколько часов документ собрал более 51 тысячи подписей.

В свою очередь российский оппозиционер Михаил Ходорковский призывает россиян к революции и свержению путинского режима.

"Путин начал захватническую войну с Украиной. Это преступление. А Путин – военный преступник, которого ждет суд. К сожалению, эта ситуация не сулит ничего хорошего и России", — написал оппозиционер в Facebook и записал видео.

Напомним, раннее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев потребовал срочно остановить войну против Украины.

Отметим, что Украина уже четвертый день борется с полномасштабными атаками агрессора. Западное издание The Economist пишет, что лишь за одни сутки армии оккупанта было нанесено больше ущерба, чем за восемь лет войны в Сирии.