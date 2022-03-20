Укр

Зверству нет предела: британская разведка предупредила о тактике россиян в Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным городам Новость обновлена 20 марта 2022, 10:04
Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным городам

Российские войска усиливают обстрелы мирных городов Украины.

На двадцать пятые сутки полномасштабной войны россии против Украины оккупанты продолжают окружать ряд городов на востоке Украины. Силы вторжения усилили неизбирательные обстрелы городских районов.

Об этом сообщается в публичных выводах разведки Великобритании, публикуемых Минобороны.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В сообщении сказано, что за последнюю неделю российские войска добились ограниченного прогресса в захвате этих городов.

Вместо этого Россия усилила неизбирательные обстрелы городских районов, что привело к широкомасштабным разрушениям и большому количеству жертв среди гражданского населения.

"россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь для поддержки атак на городские районы, поскольку она надеется ограничить свои и без того значительные потери ценой новых жертв среди гражданского населения", — считают в Минобороны.

Отметим, как ранее сообщал "Телеграф", в разведке США предполагают, что россия сейчас соглашается на какие-то переговоры с Украиной для тактической выгоды, поскольку у путина нет цели в войне против Украины.

Кроме того, официальные лица Британии и США выразили опасения, что российская оккупационная армия в Украине может готовить почву для применения химического оружия.

Теги:
#Великобритания #Россия #Путин
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