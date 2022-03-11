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У путина нет цели в войне с Украиной - американская разведка

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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владимир путин Новость обновлена 11 марта 2022, 12:50
владимир путин

путин также недооценил масштабы санкций Запада.

В разведке США предполагают, что россия сейчас соглашается на какие-то переговоры с Украиной для тактической выгоды, поскольку у кровавого диктатора владимира путина нет устойчивой, неизменной цели в войне против Украины.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в выступлении в комитете Сената по разведке, сообщает ABC News.

"Учитывая, как путин действовал раньше, и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, что нужно уступить или признать ошибку – это, вероятно, рискованный шаг", – заявил Бернс.

По словам Бернс, параллельно путин создает в россии "пропагандистский пузырь", но вряд ли у него получится полностью изолировать россиян от новостей о реальном положении дел как с войной, так и с экономикой.

Директор ЦРУ считает, что США важно серьезно воспринимать риск потенциального применения россией химического оружия – как "под фальшивым флагом", так и напрямую.

Кроме того, по мнению Бернса, путин недооценил масштабы потенциальных санкций Запада, рассчитывая последствия для экономики рф.

Напомним, ранее официальные лица Британии и США выразили опасения, что российская оккупационная армия в Украине может готовить почву для применения химического оружия.

В сою очередь журналист Bellingcat Христо Грозев считает, что поскольку блицкрига не получилось, то россия попытается "заморозить" войну против Украины через семь-десять дней.

Теги:
#США #ЦРУ #Уильям Бернс
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