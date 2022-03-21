Несмотря на показательный "отвод войск", армия беларуси готовится к возможному вторжению в Украину

Зафиксированы признаки подготовки белорусских военных к прямому вторжению в Украину

В Беларуси заявили, что якобы отвели войска от границы с Украиной и даже начали распространять в соцсетях соответствующее видеоподтверждение. Однако в Минобороны Украины информацию о возвращении белорусских десантников к месту постоянной дислокации опровергают и добавляют, что лукашенко таки готовит свою армию ко вторжению на украинские территории.

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Об этом в Министерстве обороны Украины рассказали во время разговора с корреспондентом "Телеграфа".

Так, согласно официальным данным, военная активность на территории беларуси по состоянию на 7 часов утра 21 марта выглядит так:

Продолжается перемещение колонн военной техники вс россии по территории беларуси.

Фиксируется передвижение топливозаправщиков.

Осуществляется опрокидывание военной техники по железной дороге. В частности, на железнодорожной станции Ельск, расположенной в Гомельской области, зафиксирована разгрузка эшелона с тяжелой военной техникой. Кроме этого, есть информация, что неподалеку от агрогородков Засинцы и Подгалья (Ельский район; 50 км от города Ельска; 1 км — до границы с Украиной) размещена бронетехника, прибывшая на железнодорожную станцию в Ельске.

Наибольшую лётную активность самолетов фиксируют на военном аэродроме в Барановичах. Незначительная активность также наблюдалась на военных аэродромах Лиди и Лунинце. Также в небе между городами Жлобин и Светлогорск Гомельской области был замечен самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП вкс россии. минобороны рф предоставило доказательства использования аэропорта "Гомель" для нанесения ударов по украинским территориям, несмотря на то, что аэропорт является гражданским.

Продолжается применение тактических ракетных комплексов для нанесения ударов по украинским областям. В общей сложности было около 17 пусков ракет с территории Мозырского района, 2 – из Калинковичского, 1 – из Хойницкого и 1 – из Ельского.

Зафиксировано применение вкс россии авиационных ракетных комплексов: в 15:00 неподалеку от г. Калинковичи было замечено 4 необычных следа в небе. В 17.10 был зафиксирован запуск истребителями вкс рф с территории Калинковичского района не менее 2 ракет в сторону Украины. Ракеты сменяли траекторию полета.

Кроме этого в Минобороны добавляют, что после запусков ракет очевидцы слышали громкий звук, подобный взрыву. Пока точной информации относительно вида ракетного оружия, которое было применено нет, но, согласно предварительным данным, это стратегическая крылатая ракета Х-55 (РКВ-500) или гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал".

Все запуски были осуществлены самолетами в россии, которые находились в воздушном пространстве беларуси.

Также известно, что недалеко от города Слуцк было зафиксировано незначительное перемещение техники вооруженных сил Беларуси. В частности, в Минской области было замечено более 40 тягачей на белорусских и российских номерах. Из Слуцка колонна направилась в сторону Бобруйска.

Наряду с переправой на реку Припять (под селом Петриков) зафиксировали танки Т-72, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1). Достоверных данных о принадлежности указанной техники к республики беларусь или к россии пока нет.

А мы в свою очередь напомним, что ранее в сети появилась информация, что находившаяся на границе с Украиной белорусская армия якобы вернулась в места дислокации. Соответствующее видео даже было обнародовано во многих Telegram-каналах, однако действительности оно не соответствует.

Видео "отвода" войск рб от украинской границы

Ранее "Телеграф" сообщал, что кровавый президент россии владимир путин организует вторжение беларуси на украинские территории, чтобы отвлечь внимание украинской армии, а также для того, чтобы украинские защитники были полностью разгромлены или серьезно ослаблены, ведь благодаря этому кремль сможет получить полную власть над республикой.

Стоит также напомнить, что, несмотря на систематические заявления самопровозглашенного президента республики, белорусская александра лукашенко о том, что вступать в войну россии с Украиной он не планирует, мол, "нас туда не звали, нам там делать нечего", белорусская армия и дальше продолжает готовиться к полномасштабному вторжению на украинские территории.