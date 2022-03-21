Укр

Зеленский заговорил о референдуме по поводу Крым и Донбасса

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 21 марта 2022, 20:42
Владимир Зеленский

Украинцам дадут возможность поучаствовать в обсуждении того, на какие компромиссы наша страна может пойти с россией

Компромиссы относительно переговоров между Украиной и россией будут решаться на всеукраинском референдуме.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "Суспільному"

По его словам, на этом референдуме будут решаться вопросы гарантий безопасности, а также судьбы Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Он отметил, что в НАТО Украину брать не хотят из-за страха россии, однако есть некоторые страны Альянса, которые готовы дать нашей стране такие же гарантии безопасности.

"Я считаю, что это нормальный компромисс", — сказал Зеленский, подчеркнув, что в таком случае придется внести изменения в законодательство и Конституцию.

Президент добавил, что будет готов принять любое решение украинского народа.

"Народ должен будет сказать и ответить на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и россией", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 21 марта Украина и россия провели очередной раунд переговоров, который длился полтора часа, после чего начали работать рабочие группы.

"Телеграф" опросил экспертов, которые поделились своими прогнозами относительно того, чего ждать по их итогу и к чему они приведут в будущем.

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#Украина #Россия #Владимир Зеленский
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