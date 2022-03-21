россия поставила ультиматум Мариуполю: в Украине с ответом тянуть не стали
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В Украине обвинили россию во взятии в заложники жителей целого города
Российские оккупанты выдвинули украинским властям ультиматум с требованием сдать осажденный Мариуполь. Впрочем, в Украине уже нашли чем ответить захватчикам.
Об этом сообщила вице-премьер и министр по делам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии "Украинской правде".
По ее словам, текст ультиматума содержит в себе 8 страниц с "возвращением в историю и другим бредом". Кроме того, россия направила такое же письмо в ООН и "Красный крест" в надежде, что те надавят на Украину.
"Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция россии, и что это взятие в заложники людей", — отметила Верещук.
Она добавила, что о сдаче города никакой речи идти не может, а вместо этого потребовала от оккупантов просто открыть коридор, по котором смогут выйти мирные жители.
Глава МинВОТ добавила, что оккупанты также похищают детей из детдомов Мариуполя и вывозят их в россию.
"Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм", — сказала она.
На требование о сдаче также отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который тоже заявил, что город в руки россиян передавать никто не собирается.
Как сообщалось ранее, за неделю оккупанты похитили несколько тысяч мариупольцев и насильно вывезли их в отдаленные регионы россии.
Не лучше ситуация у тех, кому удалось вырваться из города во временно оккупированные Мангуш и Мелекино. Тысячи беженцев остались без еды.
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