россия поставила ультиматум Мариуполю: в Украине с ответом тянуть не стали

В Украине обвинили россию во взятии в заложники жителей целого города

Российские оккупанты выдвинули украинским властям ультиматум с требованием сдать осажденный Мариуполь. Впрочем, в Украине уже нашли чем ответить захватчикам.

Об этом сообщила вице-премьер и министр по делам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии "Украинской правде".

По ее словам, текст ультиматума содержит в себе 8 страниц с "возвращением в историю и другим бредом". Кроме того, россия направила такое же письмо в ООН и "Красный крест" в надежде, что те надавят на Украину.

"Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция россии, и что это взятие в заложники людей", — отметила Верещук.

Она добавила, что о сдаче города никакой речи идти не может, а вместо этого потребовала от оккупантов просто открыть коридор, по котором смогут выйти мирные жители.

Глава МинВОТ добавила, что оккупанты также похищают детей из детдомов Мариуполя и вывозят их в россию.

"Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм", — сказала она.

На требование о сдаче также отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который тоже заявил, что город в руки россиян передавать никто не собирается.

Как сообщалось ранее, за неделю оккупанты похитили несколько тысяч мариупольцев и насильно вывезли их в отдаленные регионы россии.

Не лучше ситуация у тех, кому удалось вырваться из города во временно оккупированные Мангуш и Мелекино. Тысячи беженцев остались без еды.