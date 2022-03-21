росія поставила ультиматум Маріуполю: в Україні з відповіддю тягнути не стали

В Україні звинуватили росію у взятті в заручники мешканців цілого міста

Російські окупанти висунули українській владі ультиматум із вимогою здати обложений Маріуполь. Втім, в Україні вже знайшли чим відповісти загарбникам.

Про це повідомила віцепрем'єрки та міністра у справах тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у коментарі "Українській правді".

За її словами, текст ультиматуму містить у собі 8 сторінок з "поверненням в історію та іншим маренням". Крім того, росія надіслала такий же лист в ООН і "Червоний хрест", сподіваючись, що ті натиснуть на Україну.

"Цього не сталося. МКЧХ та ООН розуміють, що це маніпуляція росії, і що це взяття в заручники людей", — зазначила Верещук.

Вона додала, що про здачу міста ніякої мови йти не може, а натомість закликала окупантів просто відкрити коридор, яким зможуть вийти мирні жителі.

Голова МінВОТ додала, що окупанти також викрадають дітей із дитбудинків Маріуполя та вивозять їх до росії.

"Ми просимо чітко: дайте нам коридор і пишемо, до якого інтернату їдемо і чому. Вони одразу ж забирають дітей до росії. Це тероризм", — сказала вона.

На вимогу про здачу також відреагував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який заявив, що місто в руки росіян передавати ніхто не збирається.

Як повідомлялося раніше, за тиждень окупанти викрали кілька тисяч маріупольців і насильно вивезли їх до віддалених регіонів росії.

Не кращою є ситуація у тих, кому вдалося вирватися з міста в тимчасово окуповані Мангуш і Мелекіно. Тисячі біженців залишилися без їжі.