Укр

Охотятся на гражданских: в Мариуполе русские нацисты разбомбили еще одно убежище

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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На этот раз досталось школе искусств Новость обновлена 20 марта 2022, 09:22
На этот раз досталось школе искусств

У оккупантов нет никакой жалости

Российские войска, которые уже несколько недель держат Мариуполь в полушаге от гуманитарной катастрофы, совершили очередной авианалет на город. Как и в прошлый раз, когда пострадал Драматический театр, целью захватчиков стало очередное убежище для гражданского населения, где люди пытались переждать опасность.

Как сообщили в Мариупольском городском совете, инцидент произошел еще 19 марта, но проинформировать о нем смогли только на следующий день.

Мишенью русских нацистов стала школа искусств №12, находящаяся в Левобережном районе города. Внизу располагалось бомбоубежище, куда местные жители, не имевшие крыши над головой, приходили прятаться. Всего в подвалах находилось около четырех сотен человек. Большинство из них составляют дети, женщины и пожилые люди.

Местные чиновники утверждают, что из-за бомбардировки с воздуха здание школы было разрушено до основания. Под завалами остаются люди. Количество пострадавших пока неизвестно — его смогут назвать только после завершения спасательных работ.

В городском совете Мариуполя такие поступки называют геноцидом украинского народа и мариупольцев, в частности.

Напомним, что подобная атака произошла 16 марта на здание Драмтеатра, возле которого была надпись "Дети". Несколько десятков часов неизвестности и невозможности разобрать завалы, как стало известно, что именно бомбоубежище, где скрывались люди, выстояло.

Добавим, что подобными атаками подлости агрессора не ограничиваются. Недавно стало известно, как россияне пытаются использовать жителей Мариуполя в качестве живого щита.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Бомбардировка #Мариуполь #Мирные жители
На этот раз досталось школе искусств
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Охотятся на гражданских: в Мариуполе русские нацисты разбомбили еще одно убежище
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