Российских генералов в Украине убивают с невероятной скоростью - анализ от The Washington Post

Пока неизвестно, как потеря высокопоставленных российских офицеров в Украине может повлиять на ход войны.

Западные военные эксперты отмечают большое количество убитых российских командиров с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на западных чиновников.

Издание отмечает, что стрельба по генералам является законной тактикой ведения войны, и украинские официальные лица открыто поддерживают ее, заявляя, что их силы были сосредоточены на замедлении наступления россии путем сосредоточения огня на российских подразделениях управления вблизи линии фронта.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Некоторые эксперты предполагают, что российские военные изо всех сил пытались обеспечить безопасность своих коммуникаций и что разведывательные подразделения Украины нашли свои цели из-за небрежности россии, а российские силы вынуждены использовать незашифрованные устройства. Поступали сообщения о том, что российские солдаты пользуются мобильными телефонами.

Пентагон и другие западные официальные лица говорят, что российские генералы обычно служат ближе к линии фронта, чем их натовские коллеги. По замыслу российская армия перегружена старшими офицерами, что делает их многочисленными, хотя и не расходными.

Военные аналитики и представители западной разведки отмечают, что российские генералы в Украине могут быть более незащищенными и служить ближе к фронту, потому что их сторона испытывает трудности, и что старшие офицеры развернуты ближе к месту действия, чтобы прорваться сквозь хаос.

Один западный чиновник предположил, что русские генералы также нужны для того, чтобы продвигать вперед "испуганные" российские войска, в том числе новобранцев.

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Мейсон Кларк, старший аналитик и эксперт по российским вооруженным силам в Институте изучения войны, заявил, что по данным украинских отчетов, радиопереговоры между российскими войсками уязвимы для перехвата и определения местоположения.

По словам Кларка, еще до начала войны с россией украинские силы научились использовать средства связи для "наведения и точного определения" источников артиллерийского огня на Донбассе.

Рут Дейермонд, эксперт по постсоветской безопасности в Департаменте военных исследований Королевского колледжа Лондона, сказала, что неизвестно, как потеря высокопоставленных офицеров в Украине может повлиять на мышление в кремле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора России Виталия Герасимова, который "отжимал" Крым и воевал в Чечне. А 14 марта докомандовался и был ликвидирован командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады, российский полковник Сергей Порохня.

Под Чернобаевкой был убит командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Андрей Мордвичев. Всего за месяц войны россия потеряла 7 генералов.