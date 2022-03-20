ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморского флота рф: подробности

ВСУ ликвидировали еще одного старшего российского офицера

Во время боев на Юге Украины был ликвидирован заместитель командующего Черноморским флотом рф по военно-политической работе капитан первого ранга Андрей Палий.

Об этом сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в своем Фейсбук.

Он отметил, что именно Палий отвечал за идеологическую обработку простых российских военных, которым он внушал тезисы российской пропаганды об украинской угрозе, нацистов и лаборатории по производству биологического оружия для того, чтобы россияне могли без зазрения совести убивать украинцев.

"Интересно направление, где уничтожили Палия. Подчинённые Черноморскому флоту части 126-й бригады береговой обороны разбиты под Николаевым и в панике сбежали к Херсону, а 810-я бригада морской пехоты несёт большие потери штурмуя Мариуполь", — добавил Бутусов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 19 марта россияне потеряли в Украине более 14 тысяч солдат, 466 танков и 1470 боевых машин. При этом ВСУ успешно уничтожают не только рядовых солдат, но и высокопоставленных офицеров. Так накануне под Чернобаевкой был убит командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Андрей Мордвичев.