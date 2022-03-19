Арестович назвал пять направлений, на которые враг бросает свои силы

По мнению военного эксперта, ВСУ очень профессионально отражают атаки российской армии.

Утро субботы, 19 марта, не говорит о существенных изменениях в расстановке сил украинских защитников и российских оккупантов. Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, основных направлений атак по линии фронта остается пять, и Мариуполь — одно из них.

Об этом говорилось в его утреннем обращении, сообщает пресс-служба ОП.

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По словам Арестовича, "самыми жаркими" отрезками фронта является территория вблизи Изюма, Николаева, Херсона, Волновахи и, собственно, Мариуполя. Последний населенный пункт он особо выделил, ведь мужество его защитников действительно впечатляет. Алексей Арестович обратился к морским пехотинцам, представителям Нацполиции, а также военнослужащим отдельного полка спецназначения "Азов".

"Каждая минута, которую вы добыли в борьбе, помогает нам решать вопросы Мариуполя на самом высоком, межгосударственном уровне", — отметил советник главы Офиса президента.

Также Арестович напомнил, что в Сумской и Николаевской областях за минувшие сутки были уничтожены несколько колонн российской военной техники. Кроме этого был нанесен очередной удар по Чернобаевке Херсонской области, в результате чего ликвидирован один из высокопоставленных российских офицеров

"Уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией южного округа России. Эта армия отвечала за создание так называемых "народных милиций" "ДНР" и "ЛНР" и несет особую ответственность за происходящее на Донбассе", — подчеркнул Арестович.

Добавим, что к утру 24-го дня войны россии с Украиной оккупационная армия потеряла около 14 400 военнослужащих. По словам Арестовича, вся страна в ожидании того, когда защитники похвастаются юбилейным, сотым сбитым самолетом армии России — ждать осталось совсем недолго.