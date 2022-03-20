ЗСУ ліквідували замкомандувача Чорноморського флоту росії: подробиці

ЗСУ ліквідували ще одного старшого російського офіцера

Під час боїв на Півдні України було ліквідовано заступника командувача Чорноморського флоту росії з військово-політичної роботи капітана першого рангу Андрія Палія.

Про це повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у своєму Фейсбуку.

Він зазначив, що саме Палій відповідав за ідеологічне опрацювання простих російських військових, яким він вселяв тези російської пропаганди про українську загрозу, нацистів та лабораторії з виробництва біологічної зброї для того, щоб росіяни могли без докорів совісті вбивати українців.

"Цікавий напрямок, де знищили Палія. Підлеглі Чорноморському флоту частини 126-ї бригади берегової оборони розбиті під Миколаєвим і в паніці втекли до Херсона, а 810-а бригада морської піхоти зазнає великих втрат штурмуючи Маріуполь", — додав Бутусов.

Як повідомлялося раніше, станом на 19 березня росіяни втратили в Україні понад 14 тисяч солдатів, 466 танків та 1470 бойових машин. При цьому ЗСУ успішно знищують не лише рядових солдатів, а й високопосадовців. Так напередодні під Чорнобаївкою було вбито командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Андрія Мордвічова.