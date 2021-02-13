"Серийный отравитель оппозиционеров" - Bellingcat открыли новые подробности об отравителе Навального из ФСБ (видео)

Исследовательская группа Bellingcat полагает, что к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального мог быть причастен связанный с Кремлем сотрудник ФСБ Роман Мезенцев.

Как сообщил в эфире телеканала "Дождь" журналист-расследователь Христо Грозев, Мезенцев являлся "самым высокопоставленным человеком в иерархии группы". Он созванивался с другими ее участниками в период, когда, вероятно, готовилась операция по Навальному.

Расследователь полагает, что именно через Мезенцева проходили заказы на отправление политиков.

Ранее Bellingcat опубликовал совместное расследование с The Insider и Der Spiegel, из которого следует, что сотрудники ФСБ, предположительно участвовавшие в отравлении Навального, могли быть причастны к двум попыткам отравить другого российского оппозиционного политика и журналиста – Владимира Кара-Мурзу-младшего в 2015 и 2017 годах.

Грозев также предположил, что Кара-Мурзу-младшего, в отличие от Навального, скорее всего, отравили не "Новичком".

Как сообщалось, Навального отравили в августе 2020 года нервно-паралитическим веществом "Новичок". Сам оппозиционер убежден, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать.

Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследование из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля.

При этом Кремль не видит причин для уголовного расследования.

После лечения и реабилитации в Германии Навальный был задержан 18 января, сразу после прибытия в Москву.

2 февраля 2021 года Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.