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"Серийный отравитель оппозиционеров" - Bellingcat открыли новые подробности об отравителе Навального из ФСБ (видео)

"Серийный отравитель оппозиционеров" - Bellingcat открыли новые подробности об отравителе Навального из ФСБ (видео)
14:37 Сегодня Телеграф

Исследовательская группа Bellingcat полагает, что к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального мог быть причастен связанный с Кремлем сотрудник ФСБ Роман Мезенцев.

Как сообщил в эфире телеканала "Дождь" журналист-расследователь Христо Грозев, Мезенцев являлся "самым высокопоставленным человеком в иерархии группы". Он созванивался с другими ее участниками в период, когда, вероятно, готовилась операция по Навальному.

Расследователь полагает, что именно через Мезенцева проходили заказы на отправление политиков.

Ранее Bellingcat опубликовал совместное расследование с The Insider и Der Spiegel, из которого следует, что сотрудники ФСБ, предположительно участвовавшие в отравлении Навального, могли быть причастны к двум попыткам отравить другого российского оппозиционного политика и журналиста – Владимира Кара-Мурзу-младшего в 2015 и 2017 годах.

Грозев также предположил, что Кара-Мурзу-младшего, в отличие от Навального, скорее всего, отравили не "Новичком".

Как сообщалось, Навального  отравили в августе 2020 года нервно-паралитическим веществом "Новичок". Сам оппозиционер убежден, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать. 

Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследование из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля.

При этом Кремль не видит причин для уголовного расследования.

После лечения и реабилитации в Германии Навальный был задержан 18 января, сразу после прибытия в Москву.
2 февраля 2021 года Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Отравление, Россия, ФСБ, Алексей Навальный, Bellingcat, Владимир Кара-Мурза-младший, Христо Грозев, Роман Мезенцев.
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