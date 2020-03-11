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В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН введены ограничения в работе из-за коронавируса

В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН введены ограничения в работе из-за коронавируса
02:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Секретариате ООН об ограничениях в работе проинформировали все аккредитованные делегации.

Секретариат ООН ввел ограниченный режим работы, а также закрыл доступ для экскурсий посетителей. Об этом сообщил пресс-секретарь Миссии Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

«Секретариат ООН провел брифинг для государств-членов о мерах в связи с вирусом Covid-19. С 20:00 по нью-йоркскому времени 10 марта штаб-квартира закрывается для посетителей. Экскурсионные туры проводиться не будут», - написал украинский дипломат.

Отмечается, что в офисах Секретариата будут работать только критический персонал. Для остальных вводится вахтенная форма 2 дня на рабочем месте, 3 дня дистанционно.

«Широкоформатные заседания будут сведены к минимуму. На прошлой неделе были отменены мероприятия в рамках 64-й сессии Комиссии по положению женщин. Из того, что планируется в ближайшее время - Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия в конце апреля. Ее проведение/отмена будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом», - написал Николенко.

Кроме того, девять стран, на территориях которых зафиксированы существенные вспышки COVID-19, должны отложить на три месяца ротацию своих военных и полицейских контингентов в операциях ООН по поддержанию мира. Речь идет о Китае, Южной Корее, Франции, Германии, Италии, Индии, Непале, Таиланде и Камбодже. На эти страны приходится до 21% персонала всех ОПМ.

Кабмин примет необходимые решения в связи распространением коронавируса

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в наиболее населенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По состоянию на утро 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тыс. 219 случаев заболевания COVID-19, умерли 4 тыс. 24 человека.

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Нью-Йорк, Коронавирус, Штаб-квартиа ООН, Ограничения в работе.
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