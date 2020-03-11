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Среда, 11.03.2020
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Кабмин примет необходимые решения в связи распространением коронавируса

Кабмин примет необходимые решения в связи распространением коронавируса
01:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Кабмин на заседании в среду должен принять необходимые решения в связи с дальнейшим распространением в мире коронавируса.

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду должен принять все необходимые решения по реагированию на ситуацию с дальнейшим распространением в мире коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"В понедельник, 9 марта, состоялось совещание в СНБО. Сегодня было проведено селекторное совещание с главами областных государственных администраций, которое проводил премьер-министр, при участии всех специалистов. Завтра на заседании правительства будут приняты все решения", - сказал он во вторник.

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Данилов указал, что такие решения должен принимать Кабмин. "Мы наши предложения мы предоставили, они были приняты", - отметил он.

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Кабмин, Решение, Коронавирус.
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