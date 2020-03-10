Скачать
Вторник, 10.03.2020
Зеленский: Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и в МВФ это подтверждают
Зеленский: Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и в МВФ это подтверждают
"Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
Зеленский назвал "самую сложную реформу"
Украина пока не будет останавливать чемпионат
Украина пока не будет останавливать чемпионат
Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ
23:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:10 марта Владимир Зеленский подал в парламент данный законопроект как безотлагательный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196).

В настоящее время документ находится на рассмотрении руководства Верховной Рады.

Текста законодательной инициативы и сопроводительных документов на сайте парламента по состоянию на вечер вторника нет.

Помимо этого Зеленский внес в парламент также законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины "О Службе безопасности Украины" (№3197) и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины "О Службе безопасности Украины" (№3198).

На сайте парламента также пока отсутствуют тексты этих законопроектов и сопроводительные документы к ним.

Как сообщалось, 4 марта глава СБУ Иван Баканов заявил, что проект закона о реформе Службы безопасности Украины будет внесен в Верховную Раду в ближайшие дни.

"Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены: это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу. Верю, что в этом нам поможет новый закон об СБУ, который, я надеюсь, на днях появится в Верховной Раде", - сказал Баканов с трибуны парламента в среду вечером.

"Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"

Он подчеркнул, что положения и нормы, предусматриваемые законопроектом СБУ, являются дискуссионными. "Готов к компромиссу", - подчеркнул Баканов. Вместе с тем, он добавил, что СБУ и до принятия закона меняет подходы к своей работе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, СБУ, Законопроект, Владимир Зеленский, Усовершенствование основ деятельности СБУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
03 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
04 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
05 Прически 2020: стильные стрижки на короткие волосы для женщин за 50 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: двое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены
День в ООС: двое украинских военнослужащих погибли
Заместительница Бородянского временно возглавит Минкульт
Заместительница Бородянского временно возглавит Минкульт
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 марта 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь