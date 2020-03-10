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"Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"

"Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
22:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский считает, что земельная и медицинская реформа должны быть завершены, а правительству надо улучшить коммуникацию по этим темам.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.

"Земельная реформа - это реформа и президента, и правительства, мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земель сельскохозяйственного назначения - ред.), в комитетах. Мы закончим эту реформу", - сказал он в интервью Bloomberg.

Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении - это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Также президент считает целесообразным восстановить Министерство аграрной политики. "Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, - нужны отдельные люди в Украине, отдельная организация. Это должен говорить и делать профильный министр", - отметил глава государства.

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В то же время Зеленский убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирования "спамом" поправок, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.

"Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать", - подчеркнул он.

Что касается медицинской реформы, по мнению главы государства, сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут.

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Так, президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.

В то же время Зеленский акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснения деталей земельной и медицинской реформ.

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Он отметил, что для правительства недопустимо проваливать коммуникацию в тот момент, когда в стране происходят коренные изменения.

"Это не о ваших личных рейтинги, не о том, что вас "снесут", а о том, что просто, возможно, у страны больше не будет шанса", - подчеркнул президент.

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Верховная Рада, Рынок земли, Реформа, Владимир Зеленский.
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