"Важное о вирусе": во Львове запустили чат-бот о Covid-19

Новости Украины:Власти Львова запустили чат-бот о коронавирусе, охватывающий вопросы "что такое коронавирус" и "как готовятся власти Львова к распространению".

Чат-бот Lvivcityhelper bot отныне дает в Telegram и Facebook ответы на вопросы, связанные с коронавирусом.

Об этом сообщает Львовский горсовет.

"Чат-бот охватывает две категории: "Важное о вирусе" и "Готовность Львова". Первая рассказывает о том, что такое коронавирус, как он передается, кто в группе риска, как не заболеть и тому подобное. Вторая - готов ли Львов к возможному распространению заболевания на территорию города, что делает городская власть, чтобы не допустить этого, и где можно получить больше информации", - говорится в сообщении.

Как напомнили в мэрии, во Львове работает штаб оперативного реагирования и принятия решений по ситуации с коронавирусом. В штаб входят медики, фармацевты, а также другие специалисты, которые помогают действовать оперативно и быстро в случае обнаружения вируса.

Lvivcityhelper bot начал работу в октябре 2018 года. До сих пор он предоставлял львовянам информацию о структуре горсовета, ближайших детсадах и школах, ремонте дорог, расписание городского транспорта и т. п.

Как сообщалось, по информации Минздрава, в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом - в Черновцах.