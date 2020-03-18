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Красный Крест предоставит Украине оборудование и лекарства

Красный Крест предоставит Украине оборудование и лекарства
16:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Международный комитет Красного Креста предоставит Украине медицинское оборудование и медикаменты.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, во время которого договорился о предоставлении Украине соответствующего медицинского оборудования и медикаментов. По это сообщает Офис Президента.

"Глава государства отметил важность сотрудничества между Украиной и МККК в противодействии пандемии коронавируса. Было договорено о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства, сформированный по поручению Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Также собеседники договорились о важности обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации, в том числе - по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта. 

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Сообщается, что собеседники договорились координировать дальнейшие усилия по обмену удерживаемыми лицами, а также обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму. 

Во время беседы речь шла и о ситуации с безопасностью на Донбассе. 

Собеседники договорились, что визит президента МККК в Украину, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время.

Напомним:

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Украина, Красный Крест, Коронавирус, Владимир Зеленский, МККК.
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