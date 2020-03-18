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В Украине за время карантина обещают частично возместить коммуналку

В Украине за время карантина обещают частично возместить коммуналку
15:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине в связи с карантином, власти панируют частично компенсировать затраты населения на коммуналку в период изоляции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству социальной политики, Министерству финансов и Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства просчитать механизм компенсации гражданам затрат на оплату коммунальных услуг на время введенного в Украине карантина.

"Мы своим постановлением ввели карантин. Мы призываем людей оставаться дома, поэтому государство должно взять на себя частичную компенсацию коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома. Прошу рассчитать процент компенсации, сумму, которая необходима.Также при необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения", - сказал он.

Шмыгаль поручил поработать над поручением в трехдневный срок и на внеочередном заседании Кабмина вынести предложения.

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"Министерству социальной политики, Министерству финансов, Министерству экономики просчитать. Первое, сумму средств. Второе, возможные категории граждан, возможно всем. Третье, потребности бюджета на компенсацию части, определить процент компенсации части коммунальных платежей на время введенного карантина в Украине", - добавил премьер.

Напомним:

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Украина, Цены, Банки, Кабмин, Плата, Коммуналка.
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