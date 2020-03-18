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На время карантина в Украине приостановили призыв на срочную военную службу

На время карантина в Украине приостановили призыв на срочную военную службу
13:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине временно приостановили призыв на срочную военную службу.

В Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу.

Как сообщили в Службе по связям с общественностью Командования Сухопутных Войск ВСУ, соответствующее распоряжение подписал командующий Александр Сырский.

В сообщении говорится, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу с военно-учетными документами и организовывать противоэпидемические мероприятия.

Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации 

"Председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти", - сообщили в Командовании.

Напомним: 

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Украина, Армия, ВСУ, Карантин, Призыв, Коронавирус.
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