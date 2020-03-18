На время карантина в Украине приостановили призыв на срочную военную службу

В Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу.
Как сообщили в Службе по связям с общественностью Командования Сухопутных Войск ВСУ, соответствующее распоряжение подписал командующий Александр Сырский.
В сообщении говорится, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу с военно-учетными документами и организовывать противоэпидемические мероприятия.
"Председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти", - сообщили в Командовании.
Напомним:
17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
Инфицированный коронавирусом Covid-19 житель Киевской области и его близкие на данный момент находятся на самоизоляции, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро, – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином.