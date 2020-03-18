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Кличко обратился к киевлянам и призвал по возможности оставаться дома

Кличко обратился к киевлянам и призвал по возможности оставаться дома
14:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Виталий Кличко призвал киевлян не преуменьшать угрозу коронавируса и осознать необходимость ограничений.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не преуменьшать угрозу коронавируса и осознать необходимость введения ограничительных мер в Киеве.

"Друзья! Сегодня впервые киевляне не смогли воспользоваться метро. Я понимаю неудобства для людей из-за приостановки работы метрополитена. Но скажу одно, хотя такое решение принимала не городская власть, подобные меры вынуждены и на упреждение. Мы заботимся, прежде всего, о здоровье и безопасности людей", - сказал он в обращении, размещенном на его странице в Facebook в среду.

Кличко указал, что число граждан, заболевших в Украине, возросло за один день вдвое. "Вирус распространяется. Поэтому мы должны принять все возможные меры, чтобы он не расползался стремительно. Легкомыслие и игнорирование вызова – это опасность создать ситуацию, которая сложилась, например, в Италии", - пояснил он.

Мэр Киева подчеркнул, что никто не знает, "сколько среди нас инфицированных". "Пока у них нет симптомов, пока они не обратились к врачам. Не преуменьшайте угрозу! Суровые ограничительные меры ввели уже многие страны мира. И некоторые из них признают, что поздно. Я призываю киевлян по возможности оставаться дома! Максимальное ограничение контактов - это ваша безопасность и безопасность окружающих", - призвал он.

Напомним: 

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Виталий Кличко, Киев, Метро, Карантин, Коронавирус.
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