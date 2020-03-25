Поддержка здравоохранения: Кабмин выделит средства местным бюджетам

Новости Бизнеса:В связи с введенным карантином и ЧС в Украине правительство профинансирует местные бюджеты для поддержания здравоохранения.

Правительство выделит субвенцию местным бюджетам на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

"С 1 апреля 2020 года местные бюджеты получат субвенции на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании правительства 25 марта.

Как сообщалось ранее, руководитель Кропивницкого онкологического центра, заслуженный врач Украины Константин Ярынич сообщил, что в регионах отсутствует маршрутизация пациентов, никто не понимает, что делать с больными.

Напомним: