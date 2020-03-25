Поддержка здравоохранения: Кабмин выделит средства местным бюджетам

Правительство выделит субвенцию местным бюджетам на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
"С 1 апреля 2020 года местные бюджеты получат субвенции на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято на заседании правительства 25 марта.
Как сообщалось ранее, руководитель Кропивницкого онкологического центра, заслуженный врач Украины Константин Ярынич сообщил, что в регионах отсутствует маршрутизация пациентов, никто не понимает, что делать с больными.
Напомним:
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