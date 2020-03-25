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Поддержка здравоохранения: Кабмин выделит средства местным бюджетам
Поддержка здравоохранения: Кабмин выделит средства местным бюджетам
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Поддержка здравоохранения: Кабмин выделит средства местным бюджетам

Поддержка здравоохранения: Кабмин выделит средства местным бюджетам
16:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Бизнеса:В связи с введенным карантином и ЧС в Украине правительство профинансирует местные бюджеты для поддержания здравоохранения.

Правительство выделит субвенцию местным бюджетам на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

"С 1 апреля 2020 года местные бюджеты получат субвенции на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такое решение было принято на заседании правительства 25 марта. 

Как сообщалось ранее, руководитель Кропивницкого онкологического центра, заслуженный врач Украины Константин Ярынич сообщил, что в регионах отсутствует маршрутизация пациентов, никто не понимает, что делать с больными.

Напомним:

 

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Украина, Кабмин, Финансы, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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