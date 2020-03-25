Двушка в столице за 6 тысяч: В Украине резко подешевела аренда квартир

В Украине стоимость аренды недвижимости из-за карантина резко обвалилась. Спрос упал на 70-80%, а цены пришлось опускать почти на 30-40%. К примеру, двушку в Киеве недалеко от метро можно арендовать за 6 тысяч гривень в месяц.
Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на эксперта в сфере недвижимости Максима Бабуряка.
По его словам, сразу с началом карантина спрос на квартиры снизился на 70-80%. Все, кто до этого сдавал квартиры посуточно, полностью лишились своих клиентов и начали искать постояльцев на несколько месяцев. В результате цены пришлось резко снижать.
"Сейчас очень сложно сдать квартиру. Просмотров нет, риелторы остались без работы. Если раньше на хороший объект в эконом-сегменте могло быть по 3-5 просмотров в день, сейчас даже не звонят", - рассказывает Бабуряк.
Если раньше стоимость аренды однокомнатной квартиры стартовала от 8 тысяч гривень, сейчас такую же квартиру можно снять за 4-6 тысячи гривень. Некоторые предлагают двушки по цене в 6 тысяч гривень, однако и на такие предложения желающие не находятся.
Правда, как поясняет риелтор, такая цена будет действительна только несколько месяцев, после владельцы предложат уже другие условия. Бабуряк советует: сразу договариваться об аренде минимум на год и прописывать в договоре, как и при каких условиях может быть повышена цена.
Напомним:
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
В связи с распространением коронавируса и желанием граждан вернутся домой, Украина организовала 4 вылет для эвакуации украинцев из Франции.