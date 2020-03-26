Коронавирус в Украине: свежие данные ЦОЗ

Состоянием на 22.30 среды, 25 марта, в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС).
"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая", – проинформировала пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Фейсбук в среду вечером.
Случаи инфицирования зафиксированы в:
"Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – акцентировали в ЦОЗ.
Также сообщается, что вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ Украины исследовала более 1 тыс. образцов.
"Кроме того, диагностику осуществляют и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", – добавили медики.
Напомним:
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