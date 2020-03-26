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Четверг, 26.03.2020
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Коронавирус в Украине: свежие данные ЦОЗ

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00:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом.

Состоянием на 22.30 среды, 25 марта, в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС).

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая", – проинформировала пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Случаи инфицирования зафиксированы в:

  • Винницкой обл.- 1 в течение суток;
  • Волынской - 2, из них 1 в течение последних суток;
  • Днепропетровской - 2;
  • Донецкой - 1;
  • Житомирской - 2 (1 летальный);
  • Запорожской - 7, из них 5 в течение суток;
  • Ивано-Франковской - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных);
  • Киеве - 34, из них 3 в течение суток;
  • Киевской - 24, из них 2 в течение суток;
  • Луганской - 1 в течение суток;
  • Львовской - 2;
  • Одесской - 4, из них 3 в течение суток;
  • Тернопольской - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный);
  • Херсонской - 1 в течение суток;
  • Черкасской - 2, из них 1 в течение суток;
  • Черновицкой - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток.

"Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – акцентировали в ЦОЗ.

Также сообщается, что вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ Украины исследовала более 1 тыс. образцов.

"Кроме того, диагностику осуществляют и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", – добавили медики.

Напомним:

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Коронавирус, ЦОЗ, Covid-19.
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