Коронавирус в Украине: свежие данные ЦОЗ

Новости Украины:В Украине подтверждено 145 случаев заражения коронавирусом.

Состоянием на 22.30 среды, 25 марта, в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС).

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая", – проинформировала пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Случаи инфицирования зафиксированы в:

Винницкой обл.- 1 в течение суток;

Волынской - 2, из них 1 в течение последних суток;

Днепропетровской - 2;

Донецкой - 1;

Житомирской - 2 (1 летальный);

Запорожской - 7, из них 5 в течение суток;

Ивано-Франковской - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных);

Киеве - 34, из них 3 в течение суток;

Киевской - 24, из них 2 в течение суток;

Луганской - 1 в течение суток;

Львовской - 2;

Одесской - 4, из них 3 в течение суток;

Тернопольской - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный);

Херсонской - 1 в течение суток;

Черкасской - 2, из них 1 в течение суток;

Черновицкой - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток.

"Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – акцентировали в ЦОЗ.

Также сообщается, что вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ Украины исследовала более 1 тыс. образцов.

"Кроме того, диагностику осуществляют и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", – добавили медики.

Напомним: