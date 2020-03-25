Украина на карантине: правительство сняло запрет на ряд видов деятельности

Кабинет министров расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности, приняв изменения в постановление №211 "О противодействии распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19".
Как сообщили в Минэкономики, правительство на период карантина сняло запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.
Обязательным условием работы бизнеса в указанных секторах является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мер.
Напомним:
В связи с распространением коронавируса в Украине и большими рисками для населения Зеленский провел встречу с главами церквей и анонсировал новый проект.
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