Глава МИД: За рубежом коронавирусом заразился украинский дипломат

Новости Украины:За границей у украинского дипломата выявили коронавирус, у троих - подозрения на заболевание.

У одного из украинских дипломатов диагностирован коронавирус, трое имеют подозрение на заболевание, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"К сожалению, у одного из наших сотрудников за границей уже диагностирован коронавирус, и он проходит в довольно сложной форме. Но состояние нашего коллеги стабильное. В другом дипломатическом представительстве трое сотрудников имеют подозрение на коронавирус и находятся в изоляции", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Министр подчеркнул, что для него очень важно сберечь жизни и здоровье дипломатов.

"И главное сберечь их как представителей государства на месте для того, чтобы помогать другим гражданам", - подчеркнул Кулеба.

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