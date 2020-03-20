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Глава МИД: За рубежом коронавирусом заразился украинский дипломат

Глава МИД: За рубежом коронавирусом заразился украинский дипломат
22:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:За границей у украинского дипломата выявили коронавирус, у троих - подозрения на заболевание.

У одного из украинских дипломатов диагностирован коронавирус, трое имеют подозрение на заболевание, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"К сожалению, у одного из наших сотрудников за границей уже диагностирован коронавирус, и он проходит в довольно сложной форме. Но состояние нашего коллеги стабильное. В другом дипломатическом представительстве трое сотрудников имеют подозрение на коронавирус и находятся в изоляции", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Министр подчеркнул, что для него очень важно сберечь жизни и здоровье дипломатов.

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"И главное сберечь их как представителей государства на месте для того, чтобы помогать другим гражданам", - подчеркнул Кулеба.

Напомним: 

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МИД, Дипломат, Коронавирус, Дмитрий Кулеба.
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