Карантин и неоплачиваемый отпуск: Гройсман призвал Кабмин финансово поддержать украинцев

Новости Украины:Гройсман предлагает Кабмину финансово поддержать украинцев во время их неоплачиваемого отпуска на карантине.

Лидер партии "Украинская стратегия", экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает Кабинету министров Украины выделить средства на уровне минимальной зарплаты людям из сферы обеспечения, которые лишились возможности работать на время действия ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса.

"В условиях карантина много обычных работников сферы обслуживания… были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Они возвращаются домой и думают, как и за что им прожить этот период карантина", - сказал Гройсман в своем видеообращении, размещенном в Фейсбук.

Он подчеркнул: "Считаю, что государство не должно стоять в стороне этой очень острой проблемы. Государство должно принять решение, чтобы поддержать таких людей. Поэтому вношу конкретное предложение: чтобы правительство приняло решение о выделении таким людям на период карантина ежемесячную оплату на уровне минимальной заработной платы, сегодня это 4 тыс. 720 грн".

Напомним: