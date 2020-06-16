Дело Гандзюк: СБУ задержала Мангера для доставки в суд

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера.

Работники Службы безопасности задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня 2020 года, работники Службы безопасности Украины около 7 утра задержали подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк председателяХерсонского областного совета", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители доставляют его в г. Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора ОГП об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Отмечается, что решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей. Пока действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений.

Как сообщалось, 15 июня Печерский райсуд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на задержание Мангера с целью привода его на заседание.

Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача.

Исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Женщина перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, которая и была внесена.

6 июня 2019 года пятереро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его совершению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк. В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведение всех следственных действий.

11 июня Мангеру в Киеве вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявляют о том, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, пытается скрыться от суда в больнице.

14 июня председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который сейчас находится в кардиологическом центре в Херсоне, полицейские зачитали постановление суда о приводе в суд. Медики предоставили правоохранителям справку о невозможности транспортировки Мангера в суд в Киев из-за состояния его здоровья.

15 июня Мангер продолжал лечение в областном кардиологическом центре в Херсоне.