Избиения и "аресты": Ксения Мишина рассказала, как стала жертвой абьюза

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина поделилась историей о пережитом опыте абьюза и домашнего насилия.

Об этом она написала в Инстаграм.

"Я хорошо помню то время, когда я снимала комнату в трёшке с чёрными от плесени потолками. Редкие подработки аниматором, бесконечные пробы и слова одного режиссера: "Тебе никогда не стать актрисой. Ты красивая, да, но ты не актриса, ты модель", - поделилась она.

Мишина отметила, что не сможет передать чувство отвержения и боль от осознания безысходности. Также она рассказала, что у нее появился страх того, что не сможет позволить обеспечить сыну Платону базовые потребности.

"И тут появляется он. Перевозит меня в красивую квартиру, начинаются счастливых пару месяцев, в которых вдыхая ощущение безопасности и заботы, просто не замечаю звоночков", - написала актриса.

Вскоре после этого появились унижения и оскорбления, а затем ситуация начала лишь ухудшаться. По словам Мишиной, ее поставили перед выбором между профессией и семьей, за которыми последовали срывы смен, скандалы и "аресты в квартире".

"Потом в ход пошли руки. И никого в мире, кто может защитить. Полиция, услышав "семейные разборки" просто игнорировала такие вызовы и это ещё больше усиливало гадкое ощущение того, что ты все это заслуживаешь и должна терпеть", - написала она.

Впрочем, отмечает Мишина, ей удалось взять ответственность за свою жизнь и начать работать над собой.

"Каждый день училась испытывать чувство благодарности за всё, ведь если бы не те испытания, кто знает, видели бы вы сейчас на экранах такую Ксению Мишину?", - подытожила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

В 2019 году Мишина участвовала в танцевальном шоу "Танцы со звездами" в паре с хореографом Евгением Котом, в итоге их пара стала победителями проекта.

А в 2020 году актриса получила еще большую известность после участия в телепроекте "Холостячка". В конце проекта Ксения осталась с комиком Александром Эллертом.