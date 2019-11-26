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"Мы вместе прошли этот путь": Ксения Мишина о победе в танцевальном шоу (Фото)

"Мы вместе прошли этот путь": Ксения Мишина о победе в танцевальном шоу (Фото)
10:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Ксения Мишина публично прокомментировала победу на "Танцах со звездами 2019".

В Украине до сих пор обсуждают финал шоу "Танцы со звездами 2019", который прошел 24 ноября. Одни зрители с восторгом приветствуют победителей Ксению Мишину и Евгения Кота, а другие считают, что кубок должны были получить их соперники. И пока в сети неустанно обсуждают результаты проекта, Ксения Мишина публично отреагировала на свою победу.

Соответствующее сообщение появилось на официальной инстаграм-странице актрисы. В обращении Ксения Мишина в очередной раз решила поблагодарить поклонников, которые и помогли ей получить золотой кубок "Танцев со звездами 2019".

"Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку! Мы получили вашу любовь! Да, кубок в руках – это именно ваша любовь. Мы вместе прошли этот путь и победили. Я раньше и представить себе не могла, каким масштабным может быть народная любовь и вера", – поделилась Ксения Мишина.

 
 
 
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Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку!!! Вчера мы получили вашу любовь!!! Да, кубок в руках - это именно ваша любовь) ⠀ Мы вместе прошли этот путь и победили... Я раннее и представить себе не могла, какой масштабной может быть народная любовь и вера... Благодарю ВСЮ команду, которая создает это шоу) Вы не представляете, какое огромное количество людей трудятся над созданием этого праздника красоты! ⠀ @zavaduk - ты сердце и двигатель всего этого величия! ⠀ И конечно же @kot_jenya !! О лучшем партнёре я и мечтать не могла... Ты талант и сила, которые я стремилась постоянно удваивать, и душой которых в опреленный момент стала @ganna_palamarchuk с бесконечной верой в нас!

Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Кроме этого, победительница шоу поблагодарила всех, кто еженедельно работал над ее образами и постановками. По словам Ксении Мишиной, зрители не могут себе представить, насколько велика команда "Танцев со звездами 2019", которая стоит за каждым выпуском развлекательного проекта. Не забыла триумфатор и о своем партнере Евгении Коте. В заметке Ксения Мишина назвала танцора лучшим партнером.

"Танцы со звездами 2019" 14 выпуск: все подробности финала шоу (Видео)

"И, конечно же, Евгений Кот! О лучшем партнере я и мечтать не могла. Ты – талант и сила, которые я постоянно стремилась отвоевать, и душой которых в определенный момент стала Анна Паламарчук с бесконечной верой в нас!"– добавила Ксения Мишина.

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Шоу, Актриса, Украинская актриса, Танці з зірками 2019, Ксения Мишина.
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