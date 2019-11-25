"Танцы со звездами 2019" 14 выпуск: все подробности финала шоу (Видео)

Новости шоу бизнеса:24 ноября на канале 1+1 прошел финал "Танцев со звездами", на котором за кубок состязались три украинские знаменитости - Виктория Булитко, Ксения Мишина и Анна Ризатдинова.

24 ноября украинцы узнают, кто же стал победителем популярного шоу "Танцы со звездами 2019". Впервые в истории шоу пройдет исключительно женский финал, ведь за главный кубок борются Анна Ризатдинова, Ксения Мишина и Виктория Булитко. Помогают им в этом партнеры по шоу.

Чтобы пары продемонстрировали все свои умения, организаторы "Танцев со звездами 2019" предложили им продемонстрировать три постановки. Сначала Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Евгений Кот покажут свой дебютный номер в шоу. Второй постановкой станет та, которая получила наибольший успех на проекте. Пожалуй, сложным станет третье испытание, ведь финалисты должны будут выполнить "танец за жизнь", импровизируя под предложенную музыку.

Кроме этого, в финале проекта примут участие украинские звезды. В частности, зрители "Танцев со звездами 2019" смогут увидеть выступления Мишель Андраде, Тины Кароль, Дзидзьо, Юлии Саниной, Насти Каменских, группы "Время и Стекло", а также российских гастролеров Макса Барских и MARUV.

Первый этап: дебютная постановка

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая является главной фавориткой проекта, открывала финал шоу. Перед выходом на паркет она в очередной раз призналась, что участие в "Танцах со звездами 2019" было для нее шагом к разрушению клише жены олигарха. И ей это удалось: благодаря идеальным па Анна Ризатдинова получила благосклонность не только судей шоу, но и всех зрителей.

Дебютным танцем Анны и Александра Прохорова был пылкий пасодобль. Танец пара исполнила под зажигательную песню украинской группы The Hardkiss "Любовники", которая символически показала прощание Ризатдиновой с прошлым.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Звезда "Дизель-шоу" Виктория Булитко без колебаний может себя назвать народной любимицей. Именно зрители помогли ей и Дмитрию Дикусару пройти все испытания на шоу и дойти до финала, минуя критику звездных судей. Поэтому свои последние выступления она решила посвятить поклонникам.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар вышли на паркет с дебютным линди-хопом. Под зажигательные ритмы пара воспроизвела все па и поразили судей страстной постановкой.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Звезда "Дизель-шоу" Виктория Булитко без колебаний может себя назвать народной любимицей. Именно зрители помогли ей и Дмитрию Дикусару пройти все испытания на шоу и дойти до финала, минуя критику звездных судей. Поэтому свои последние выступления она решила посвятить поклонникам.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар вышли на паркет с дебютным линди-хопом. Под зажигательные ритмы пара воспроизвела все па и поразили судей страстной постановкой.

Второй этап: самое успешное выступление

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

За время участия Анны Ризатдиновой чуть ли не каждое выступление можно было назвать успешным. Однако для финального поединка пара выбрала страстную и горячую румбу. На паркет Анна Ризатдинова вышла в полупрозрачном платье и зажгла с Александром Прохоровым. Вода охладила горячую страсть пары.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

А вот Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар решили сделать ставку на нежную румбу. Комедийная актриса показала в постановке жизни легендарной Эдит Пиаф. Виктория не только визуально напоминала знаменитую артистку, но и эмоционально передала ее боль и страсть.

Ксения Мишина и Евгений Кот

Не менее трогательную постановку выбрали и Ксения Мишина с Евгением Котом. Их джаз-модерн о материнстве не оставил равнодушными ни зрителей, ни звездных судей. Щемящий номер пара посвятила сыну Ксении Мишиной, которого она воспитывает самостоятельно.

Третий этап: "танцы за победу"

Каждая пара должна была станцевать один из бальных танцев, которые заказал судья проекта. Финалисты не знали заранее, какой вид танца им достанется, поэтому в импровизации должны были воспроизвести па под незнакомую музыку.

Танго

Григорий Чапкис попросил участников выполнить страстное танго. Открывать борьбу за победу доверили Ксении Мишиной и Евгению Коту. Участники выполнили базовые па и несложные поддержки, которые получили 10 баллов. Следующими вышли на паркет Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, которые не впечатлили Григория Чапкиса и получили 9 баллов. Выступление Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова легендарный хореограф оценил в 10 баллов. Олимпийская чемпионка с легкостью выполнила сложную поддержку, которая поразила зрителей.

Фристайл

Франциско Гомес попросил у финалистов выполнить зажигательный фристайл. Начали шоу Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, выступление которых оценили в 6 баллов. Ксения Мишина и Евгений Кот выполнили страстный фристал с сверхсложной поддержкой в конце. Пара получила 7 баллов. Настоящие овации вызвала Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, которые за свое феерическое выступление получили 8 баллов.

Ча-ча-ча

Екатерина Кухар заказала у участников шоу "Танцы со звездами 2019" ча-ча-ча. Испытание начала Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Для примы-балерины свое выступление они начали с балетных па, за что получили от нее 10 баллов. Продолжили борьбу Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, которым удалось завоевать 7-ку. А вот Ксения Мишина и Евгений Кот получили 9 баллов благодаря эффектным поддержкам.

Джайв

Хореограф Влад Яма попросил танцовщиков выполнить ритмичный джайв. Начали испытание Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, которые не впечатлили судью. А вот Анна Ризатдинова и Александр Прохоров получили больше баллов благодаря идеальным па. В то же время Евгению Коту удалось удивить экспертов, ведь танцовщик забрался к ним на стол. Постановку он продолжил с Ксенией Мишиной.

Пожалуй, финал развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019" стал одним из самых непрогнозируемых. Все потому, что победу одержали Ксения Мишина и Евгений Кот, которые обошли главных фаворитов проекта.

Ксения Мишина осуществила свой замысел и принесла золотой кубок своему сыну.

"Я не верю! Хочу поблагодарить всех, кто работает здесь и творит эту феерию. Судьи, вы всегда были главными мотиваторами для нас... Спасибо семье, которая меня поддерживала. И главному моему мотиватору и ценному человеку в жизни – моему сыну. И Евгению, я так хотела, чтобы он победил", – поблагодарила победительница шоу Ксения Мишина.