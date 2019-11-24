В Вене на фестивале показали современную украинскую вышитую одежду (Видео)

Новости шоу бизнеса:Во время показа была представлена коллекция верхней одежды с самыми разнообразными техниками вышивки.

Во время организованного Женской гильдией ООН ежегодного международного фестиваля "Благотворительный базар 2019" в Вене состоялся показ коллекции современной вышитой одежды от украинского дизайнера Марии Шамедько под брендом Maruna by Maria.

"Мы создаем коллекции современной одежды, продолжая традиции ручной вышивки и используя техники различных регионов Украины. Совмещаем современное с прошлым, пытаясь приумножать и обогащать вышивальную культуру Украины", - отметила Мария Шамедько.

На современных пальто, накидках, жилетах и жакетах вручную сделана вышивку с использованием техник Верховины, Восточного Подолья, Галичины, Буковины, Центральной Украины.

В частности, использовались "набирування", "верхоплути", "лічильні гладі", "занизування", "ретязі", "низинки", крестик и т. д.

Всего во время "Благотворительного базара 2019" состоялись показы коллекций от дизайнеров четырех стран: Китая, Индии, Нигерии и Украины.