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В Вене на фестивале показали современную украинскую вышитую одежду (Видео)

В Вене на фестивале показали современную украинскую вышитую одежду (Видео)
10:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Во время показа была представлена коллекция верхней одежды с самыми разнообразными техниками вышивки.

Во время организованного Женской гильдией ООН ежегодного международного фестиваля "Благотворительный базар 2019" в Вене состоялся показ коллекции современной вышитой одежды от украинского дизайнера Марии Шамедько под брендом Maruna by Maria.

"Мы создаем коллекции современной одежды, продолжая традиции ручной вышивки и используя техники различных регионов Украины. Совмещаем современное с прошлым, пытаясь приумножать и обогащать вышивальную культуру Украины", - отметила Мария Шамедько.

На современных пальто, накидках, жилетах и жакетах вручную сделана вышивку с использованием техник Верховины, Восточного Подолья, Галичины, Буковины, Центральной Украины.

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В частности, использовались "набирування", "верхоплути", "лічильні гладі", "занизування", "ретязі", "низинки", крестик и т. д.

Всего во время "Благотворительного базара 2019" состоялись показы коллекций от дизайнеров четырех стран: Китая, Индии, Нигерии и Украины.

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Все по теме:

Вена, Стиль, Образ, Дизайнер, Украинская одежда, Фестиваль в Вене, Благотворительный базар 2019, Maruna by Maria.
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