Виктория Булитко прокомментировала слухи о романе с партнером

Новости шоу бизнеса:Эти слухи быстро забылись, потому что являются всего лишь вымыслами.

Актрисе юмористической студии "Дизель Шоу" Виктории Булитко и ее партнеру на шоу Танці з зірками-2019 также пытались приписать роман.

Об этом финалистка танцевально проекта рассказала в интервью The Lime. По словам Булитко, авторы шоу наверняка играют на этих темах, потому как зрителю всегда интересны не только события на паркете, но и закулисная жизнь участников шоу, куда доступа они не имеют.

"Нам в начале сезона пытались приписать роман: рассказывали, что в Грузию мы не просто так летали. Но это быстро забылось, потому что неправда. У нас только рабочие, танцевальные отношения", - заверила знаменитость.

Как вспомнила Булитко, при знакомстве с Дикусаром она переживала из-за их существенной разнице в росте, но уже с началом репетиций все опасения актрисы развеялись. Ее партнер оказался профессионалом, а к тому же - настоящим мужчиной.

"Нас с Димой объединяет общая тема: хорошо станцевать для нашего зрителя. Я думаю, зрителям всегда интересны не только танцы, но и закулисье проекта: интриги, скандалы, расследования. Кто-то что-то додумает, а кому-то может показаться", - добавила Булитко.