"Этого нет - не стоит жить вместе": Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод

Новости шоу бизнеса:Известный пластический хирург Эдгар Каминский в новом интервью признался, что одной из причин развода с певицей Славой стала ревнивость жены.

В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" врач Эдгар поделился, что, по его мнению, брак должен строиться на доверии. А поскольку Слава Каминская постоянно его ревновала, это дало немалую трещину в отношениях. Об этом сообщает "Сегодня".

"Это одна из основных причин, таких базовых. Никто тарелками в меня не бросал, но вот я так скажу вам, у меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным", – поделился хирург.

Мужчина пояснил, что во время операций он не должен думать о домашних проблемах или напряженных звонках перед операцией. Но в его отношениях это случалось слишком часто и из-за этого ему было трудно сосредоточиться на работе.

"Невозможно отделить одно от другого. Если люди живут друг с другом, то должно быть доверие, это самое-самое главное, если его нет – не стоит жить вместе", – заключил Каминский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@edgar_kaminskyi) 12 Июн 2019 в 12:08 PDT

Что известно о разводе Эдгара и Славы Каминских?

Впервые о разрыве отношений представители СМИ узнали 5 июня. Тогда на официальном сайте столичного суда появились документы о разводе Славы и Эдгара Каминских. В заявлении было указано, что инициатором был пластический хирург. Впоследствии Эдгар в своем блоге написал, что все к лучшему.

Сама же Слава отказывалась публично комментировать разрыв. А вот ее муж объяснил поклонникам, что 2 года назад тоже хотел положить конец отношениям. Но тогда он дал браку второй шанс. "Я всегда так делаю – даю второй шанс не другому человеку, не сотруднику, не другу или знакомому, а именно себе, ведь это мое решение, мой поступок и мой вывод. Второй шанс – это время для анализа первого решения и вывода", – признался пластический хирург после нападок хейтеров. 2 июля пара официально развелась.

Сейчас бывшие возлюбленные дают единичные комментарии в соцсетях и в интервью журналистам, впрочем, предпочитают не раскрывать все проблемы, что были в браке. Недавно Слава Каминская оправилась от развода, выпустив трек "До і після" и засветила кольцо на безымянном пальце, которое напоминает обручальное кольцо от вероятного ухажера.