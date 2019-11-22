Скачать
Пятница, 22.11.2019
Выборы, освобождение пленных и возвращение кораблей: Зеленский пообщался с Трюдо
Выборы, освобождение пленных и возвращение кораблей: Зеленский пообщался с Трюдо
"Оператор ГТС Украины" находится на пути к окончательному принятию
"Оператор ГТС Украины" находится на пути к окончательному принятию
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)
"Чтобы люди не видели этого ужаса": откровенное признание Мисс Украина-Вселенная 2019 (Фото)
"Чтобы люди не видели этого ужаса": откровенное признание Мисс Украина-Вселенная 2019 (Фото)

"Этого нет - не стоит жить вместе": Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод

"Этого нет - не стоит жить вместе": Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод
21:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известный пластический хирург Эдгар Каминский в новом интервью признался, что одной из причин развода с певицей Славой стала ревнивость жены.

В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" врач Эдгар поделился, что, по его мнению, брак должен строиться на доверии. А поскольку Слава Каминская постоянно его ревновала, это дало немалую трещину в отношениях. Об этом сообщает "Сегодня".

"Это одна из основных причин, таких базовых. Никто тарелками в меня не бросал, но вот я так скажу вам, у меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным", – поделился хирург.

Мужчина пояснил, что во время операций он не должен думать о домашних проблемах или напряженных звонках перед операцией. Но в его отношениях это случалось слишком часто и из-за этого ему было трудно сосредоточиться на работе.

"Невозможно отделить одно от другого. Если люди живут друг с другом, то должно быть доверие, это самое-самое главное, если его нет – не стоит жить вместе", – заключил Каминский. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@edgar_kaminskyi)

Что известно о разводе Эдгара и Славы Каминских?

Впервые о разрыве отношений представители СМИ узнали 5 июня. Тогда на официальном сайте столичного суда появились документы о разводе Славы и Эдгара Каминских. В заявлении было указано, что инициатором был пластический хирург. Впоследствии Эдгар в своем блоге написал, что все к лучшему.

Я должна соглашаться со всем: Слава из "НеАнгелов" не понимает, почему развелась

Сама же Слава отказывалась публично комментировать разрыв. А вот ее муж объяснил поклонникам, что 2 года назад тоже хотел положить конец отношениям. Но тогда он дал браку второй шанс. "Я всегда так делаю – даю второй шанс не другому человеку, не сотруднику, не другу или знакомому, а именно себе, ведь это мое решение, мой поступок и мой вывод. Второй шанс – это время для анализа первого решения и вывода", – признался пластический хирург после нападок хейтеров. 2 июля пара официально развелась.

Сейчас бывшие возлюбленные дают единичные комментарии в соцсетях и в интервью журналистам, впрочем, предпочитают не раскрывать все проблемы, что были в браке. Недавно Слава Каминская оправилась от развода, выпустив трек "До і після" и засветила кольцо на безымянном пальце, которое напоминает обручальное кольцо от вероятного ухажера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Развод, Знаменитости, Эдгар Каминский, Слава Каминская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
02 Маникюр 2019-2020: невероятный тренд нейл-арта сезона - треугольный дизайн (Фото)
03 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
04 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
05 Украинцев ждут морозные выходные: синоптик рассказала, когда потеплеет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Болезнь отступает: Юнкер идет на поправку
Болезнь отступает: Юнкер идет на поправку
Зачитает лекцию: Порошенко собрался в Канаду
Зачитает лекцию: Порошенко собрался в Канаду
Всему виной Йованович: Трамп знает, почему Украина его ненавидела
Трамп знает, почему Украина его ненавидела
Черная пятница 2019: когда же начнется долгожданная &quot;охота&quot;
Черная пятница 2019: когда же начнется долгожданная "охота"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь