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Я должна соглашаться со всем: Слава из "НеАнгелов" не понимает, почему развелась

Я должна соглашаться со всем: Слава из "НеАнгелов" не понимает, почему развелась
21:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Певица Слава из "НеАнгелов", которая развелась со своим мужем Эдгаром Каминским в новом интервью заявила о том, что не знает, почему так произошло.

В разговоре с Екатериной Осадчей для "Светской жизни" Слава призналась, что у нее сейчас есть отношения с другим мужчиной. Однако звезда пока решила не рассказывать о новом избраннике.

Также Каминская не скрывает того, что развод был инициативой Эдгара. "Ну как я как мать могла расстаться с мужем. Даже тогда, когда меня что-то не устраивало, я мать, у меня есть дети и я бы этого никогда не сделала. И я может немножко старше и мудрее, а кто-то молодой и хочется погулять, но когда-то придет же ум", – подчеркнула она.

Слава добавила, что не понимает причины, почему они разошлись. По мнению певицы, ее мужа не устраивало в отношениях ее личное мнение. "Ему не нравилось то, что у меня было личное мнение, а я как жена должна соглашаться со всем", – добавила артистка.

 
 
 
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Кроме того, экс-супруги пока не решили все вопросы относительно раздела имущества. Слава Каминская проживает с детьми в квартире, которую пара приобрела в браке. Певица отмечает, что мужчина не переписал на нее квартиру. Эдгар также регулярно видится с детьми, но с экс-женой они не общаются.

"Детей он видит и все чаще стал забирать их к себе. Дети должны проживать с матерью, а папа пусть устраивает свою личную жизнь", – сказала Слава. 

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Все по теме:

Певица, Преследование, Солистка, НеАнгелы, Эдгар Каминский, Слава Каминская.
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