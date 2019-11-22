Скачать
Пятница, 22.11.2019
Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны

Victoria's Secret официально отменили: названа причина

Victoria's Secret официально отменили: названа причина
09:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:В последние годы показ стал менее популярным – многие считают, что VS транслируют устаревшие стандарты красоты.

Представители бельевого бренда Victoria's Secret не устроят для поклонников ежегодное грандиозное шоу. Такое решение успешная компания приняла впервые за 25 лет.

Еще летом 2019 года в СМИ распространились слухи, что знаменитое шоу с "ангелами" Victoria's Secret не произойдет. Однако до сих пор официального подтверждения этой информации не было. Как сообщает Just Jared, 21 ноября главный финансовый директор компании Стюарт Бергдерфер сделал соответствующее заявление, объявив об отмене показа.

"Мы считаем, что важно развивать маркетинг Victoria's Secret. Мы признаем и ценим, что коммуникация бренда, предложения, эмоциональное содержание Victoria Secret – это, безусловно, важная вещь. Шоу было очень важной частью для бренда в построении бизнеса и замечательным маркетинговым ходом. И с учетом сказанного, мы выясняем, как продвигать позиционирование бренда и лучше доносить это до клиентов", – отметил Стюарт Бергдерфер.

Оказалось, что бренд Victoria's Secret имел значительные финансовые проблемы, поэтому его акции упали на 28% с начала 2019 года. Уменьшились и доходы бельевой компании, о чем неоднократно говорили в СМИ. Поэтому компания решила сделать паузу и стабилизировать положение.

Это бизнес, у которого были проблемы в течение трех или четырех лет, и потребуется некоторое время, чтобы стабилизировать его и вернуть его туда, где он должен быть. Мы считаем, что самое главное – это качество самого товара, качество нашего исполнения и продажи в магазинах и в Интернете, – добавил Стюарт Бергдерфер.

"Кое-что увлекательное состоится завтра": Селена Гомес заинтриговала фанатов

Как известно, 2019 год стал для Victoria's Secret одним из самым сложным. Сначала рейтинги показа легендарного шоу упали до рекордных отметок. Ухудшил ситуацию маркетинговый директор компании Эд Разек. Он публично заявил, что в шоу никогда не будет транссексуальных моделей или моделей из категории plus-size, поскольку они испортят сказочность шоу. На такое заявление мгновенно отреагировали пышнотелые манекенщицы, в частности Тесс Холлидей. Они призвали всех женщин бойкотировать Victoria's Secret и заставить их создавать белье не только для худощавых красавиц.

Многие женщины вышли на акции протеста во всем мире, обвиняют компанию в дискриминации. После волны обнаженных забастовок руководство все же решило отойти от стандартов и пригласить к "ангелам" моделей со значительно более пышными формами и транссексуальных девушек. Они уже приняли участие в фотосессии для Victoria's Secret и стали лицом линии белья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нижнее белье, Бренд, Знаменитости, Victoria's Secret, ВС, Женское белье, Женское нижнее белье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
03 "Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей
04 Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
05 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В центре Киева в жилом доме прогремел взрыв
В центре Киева в жилом доме прогремел взрыв
Трамп временно предотвратил &quot;шатдаун&quot; в США
Трамп временно предотвратил "шатдаун" в США
Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и должность Найема
Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)
Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь