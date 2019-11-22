Victoria's Secret официально отменили: названа причина

Новости шоу бизнеса:В последние годы показ стал менее популярным – многие считают, что VS транслируют устаревшие стандарты красоты.

Представители бельевого бренда Victoria's Secret не устроят для поклонников ежегодное грандиозное шоу. Такое решение успешная компания приняла впервые за 25 лет.

Еще летом 2019 года в СМИ распространились слухи, что знаменитое шоу с "ангелами" Victoria's Secret не произойдет. Однако до сих пор официального подтверждения этой информации не было. Как сообщает Just Jared, 21 ноября главный финансовый директор компании Стюарт Бергдерфер сделал соответствующее заявление, объявив об отмене показа.

"Мы считаем, что важно развивать маркетинг Victoria's Secret. Мы признаем и ценим, что коммуникация бренда, предложения, эмоциональное содержание Victoria Secret – это, безусловно, важная вещь. Шоу было очень важной частью для бренда в построении бизнеса и замечательным маркетинговым ходом. И с учетом сказанного, мы выясняем, как продвигать позиционирование бренда и лучше доносить это до клиентов", – отметил Стюарт Бергдерфер.

Оказалось, что бренд Victoria's Secret имел значительные финансовые проблемы, поэтому его акции упали на 28% с начала 2019 года. Уменьшились и доходы бельевой компании, о чем неоднократно говорили в СМИ. Поэтому компания решила сделать паузу и стабилизировать положение.

Это бизнес, у которого были проблемы в течение трех или четырех лет, и потребуется некоторое время, чтобы стабилизировать его и вернуть его туда, где он должен быть. Мы считаем, что самое главное – это качество самого товара, качество нашего исполнения и продажи в магазинах и в Интернете, – добавил Стюарт Бергдерфер.

Как известно, 2019 год стал для Victoria's Secret одним из самым сложным. Сначала рейтинги показа легендарного шоу упали до рекордных отметок. Ухудшил ситуацию маркетинговый директор компании Эд Разек. Он публично заявил, что в шоу никогда не будет транссексуальных моделей или моделей из категории plus-size, поскольку они испортят сказочность шоу. На такое заявление мгновенно отреагировали пышнотелые манекенщицы, в частности Тесс Холлидей. Они призвали всех женщин бойкотировать Victoria's Secret и заставить их создавать белье не только для худощавых красавиц.

Многие женщины вышли на акции протеста во всем мире, обвиняют компанию в дискриминации. После волны обнаженных забастовок руководство все же решило отойти от стандартов и пригласить к "ангелам" моделей со значительно более пышными формами и транссексуальных девушек. Они уже приняли участие в фотосессии для Victoria's Secret и стали лицом линии белья.