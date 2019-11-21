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"Кое-что увлекательное состоится завтра": Селена Гомес заинтриговала фанатов

"Кое-что увлекательное состоится завтра": Селена Гомес заинтриговала фанатов
20:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Американская певица Селена Гомес сумела покорить сеть архивными кадрами из своей жизни.

27-летняя артистка сделала анонс сюрприза, детали которого решила не раскрывать.

Как известно, Селена Гомес – одна из активных блоггерш. За ее инстаграм-страницей следят более 160 миллионов поклонников, поэтому ежедневно артистка поражает их все новыми кадрами из частной жизни и гастролей.

На днях на страничке Селены появился очередная заметка, которая заинтриговала всех меломанов. Поп-певица опубликовала слайд-шоу со своими архивными снимками, начиная с детства и заканчивая недавними фотографиями.

Кое-что увлекательное состоится завтра,– представила Селена Гомес.

 
 
 
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Something exciting is coming tomorrow. 

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

В сети сразу же предположили, что 22 ноября Селена Гомес планирует презентовать новый клип, который войдет в ее альбом. Все потому, что в заметке можно услышать песню Look At Her Now, которую она посвятила отношениям с Джастином Бибером. На презентацию новой работы указывали и кадры, которыми на днях Селена Гомес хвасталась в сети. Перед камерой она предстала в студии звукозаписи, поэтому все ее поклонники в ожидании презентации новых треков.

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Интересно, что ранее артистка отмечала, что новый альбом будет разделен на две части. В одной она посвятит треки бывшим отношениям с Джастином Бибером, а вот в другой – композиции, которые покажут ее новую жизнь после этого романа.

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Селена Гомес, Певица, Знаменитость, Артистка.
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