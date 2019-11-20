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Селена Гомес и Белла Хадид поссорились в Instagram

Селена Гомес и Белла Хадид поссорились в Instagram
15:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Несколько дней назад 27-летняя Селена Гомес не только подписалась на 23-летнюю Беллу Хадид в Instagram.

Кажется, Белла еще не простила Селену за то, что она встречалась с парнем Хадид.

В 2017 году Селена Гомес и Белла Хадид отписались друг от друга в Instagram, поскольку Селена начала встречаться с the Weeknd — бывшим бойфрендом Беллы. Weeknd обратил внимание на Гомес, когда в первый раз расстался с Хадид. Провстречавшись с Селеной несколько месяцев, Weeknd решил вернуться к Белле, но через год они расстались окончательно.

Недавно поклонники заметили, что Селена снова подписалась на Instagram Беллы и ее сестры, но взаимной подпиской певице ответила только вторая. Белла лишь лайкнула фото Селены с Каннского фестиваля. 

Теперь отношения бывших соперниц снова кажутся сложными. Гомес оставила Хадид хвалебный комментарий, а Белла его удалила без объяснения причин.

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Селена назвала "потрясающим" одно из последних фото Беллы. Поклонники успели сделать скриншот ее сообщения. После того как оно исчезло со страницы модели, Гомес опубликовала этот скриншот и разочарованно подписала:

Вот отстой.

Поклонники думают, что Белла затаила на Селену глубокую обиду, хотя у обеих отношения с the Weeknd не сложились. Возможно, еще пара попыток, и Гомес удастся прорваться через гордость Хадид.

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Отношения, Соцсети, Социальные сети, Instagram, Селена Гомес, Знаменитости, Певица, Белла Хадид.
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