Селена Гомес и Белла Хадид поссорились в Instagram

Новости шоу бизнеса:Несколько дней назад 27-летняя Селена Гомес не только подписалась на 23-летнюю Беллу Хадид в Instagram.

Кажется, Белла еще не простила Селену за то, что она встречалась с парнем Хадид.

В 2017 году Селена Гомес и Белла Хадид отписались друг от друга в Instagram, поскольку Селена начала встречаться с the Weeknd — бывшим бойфрендом Беллы. Weeknd обратил внимание на Гомес, когда в первый раз расстался с Хадид. Провстречавшись с Селеной несколько месяцев, Weeknd решил вернуться к Белле, но через год они расстались окончательно.

Недавно поклонники заметили, что Селена снова подписалась на Instagram Беллы и ее сестры, но взаимной подпиской певице ответила только вторая. Белла лишь лайкнула фото Селены с Каннского фестиваля.

Теперь отношения бывших соперниц снова кажутся сложными. Гомес оставила Хадид хвалебный комментарий, а Белла его удалила без объяснения причин.

Селена назвала "потрясающим" одно из последних фото Беллы. Поклонники успели сделать скриншот ее сообщения. После того как оно исчезло со страницы модели, Гомес опубликовала этот скриншот и разочарованно подписала:

Вот отстой.

Поклонники думают, что Белла затаила на Селену глубокую обиду, хотя у обеих отношения с the Weeknd не сложились. Возможно, еще пара попыток, и Гомес удастся прорваться через гордость Хадид.