Мадонна шокировала поклонников своими методами расслабления (Фото)

Новости шоу бизнеса:Певица по-своему восстанавливается после концертов.

zАмериканская певица Мадонна показала, как принимает ледяную ванну и пьет собственную мочу, сообщив, что занимается уринотерапией. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram, шокировав тем самым своих подписчиков.

На видео певица со своим танцором Ахламаликом Уильямсом, который гастролирует с ней в рамках тура Madame X. "Очень хорошо выпить чашечку мочи после того, как ты принял ванну со льдом", – заявила Мадонна.

В подписи к видео певица добавила, что таким образом восстанавливается после концерта. "Ледяные ванны помогают быстрее восстанавливаться, они невероятно полезные для мышц", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@madonnaliteral) 17 Ноя 2019 в 3:50 PST

Напомним, что американская поп-дива Мадонна попала в очередной скандал. На артистку подали в суд из-за переноса времени концерта. Интересно, что сделал это ее пылкий поклонник, который купил несколько билетов на выступление знаменитой Мадонны.