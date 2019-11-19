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Мадонна шокировала поклонников своими методами расслабления (Фото)

Мадонна шокировала поклонников своими методами расслабления (Фото)
22:45 Сегодня Телеграф unian.net

Новости шоу бизнеса:Певица по-своему восстанавливается после концертов.

zАмериканская певица Мадонна показала, как принимает ледяную ванну и пьет собственную мочу, сообщив, что занимается уринотерапией. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram, шокировав тем самым своих подписчиков.

На видео певица со своим танцором Ахламаликом Уильямсом, который гастролирует с ней в рамках тура Madame X. "Очень хорошо выпить чашечку мочи после того, как ты принял ванну со льдом", – заявила Мадонна.

В подписи к видео певица добавила, что таким образом восстанавливается после концерта. "Ледяные ванны помогают быстрее восстанавливаться, они невероятно полезные для мышц", – написала она.

 
 
 
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Публикация от  (@madonnaliteral)

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Напомним, что американская поп-дива Мадонна попала в очередной скандал. На артистку подали в суд из-за переноса времени концерта. Интересно, что сделал это ее пылкий поклонник, который купил несколько билетов на выступление знаменитой Мадонны.

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Мадонна, Знаменитости, Певица, Концерты, Артистка.
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