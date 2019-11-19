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Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram

Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
14:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Это уже не впервые Лайвли удаляет все материалы со страницы в рамках пиар-кампании фильма.

Американская актриса и звезда сериала "Сплетница" в очередной раз очистила весь свой профиль в инстаграме, оставив лишь один видеоролик.

Хотя Блейк Лайвли официально не сказала, почему решила избавиться от всех своих фотографий в сети, фанаты догадываются, в чем причина.

В 2018 году актриса сыграла с фанатами в игру, которая намекала на выход нового фильма с ее участием – "Простая просьба". Пользователи должны были отгадать "Что случилось с Эмили", после чего Блейк на некоторое время удалила все фото со страницы и даже отписалась от страницы своего мужа Райана Рейнольдса. Впоследствии она восстановила все фото из архива в инстаграме. 

 
 
 
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Публикация от Blake Lively (@blakelively)

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В этот же раз очистка профиля тоже может быть связана с выходом нового фильма "Ритм-секция" (The Rhythm Section), поскольку актриса оставила в профиле только один видеоролик с тизером ленты. Добавим, что на ее страницу в инстаграме подписаны более 28 миллионов пользователей.

Премьера картины с Лайвли в главной роли запланирована на 31 января. В фильме также сыграли Джуд Лоу, Ричард Брэйк, Стерлинг К. Браун и другие, режиссером стала Рид Морано. Согласно сюжету, главная героиня теряет своих родных в автокатастрофе и задумывает месть виновникам трагедии. Фильм снят на основе одноименного романа.

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Социальные сети, Instagram, Знаменитости, Актриса, Блейк Лайвли, Американская актриса.
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