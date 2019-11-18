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Будоражит сеть: Бейонсе опубликовала горячие снимки (Фото)

Будоражит сеть: Бейонсе опубликовала горячие снимки (Фото)
09:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная певица Бейонсе похвасталась пышными формами в сексуальном платье.

Американская поп-дива Бейонсе в который раз взбудоражила сеть серией сексуальных фото. На этот раз знаменитая артистка примерила приталенное платье, в котором продемонстрировала свои аппетитные формы.

В пикантном наряде Бейонсе посетила голливудский отель Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Это первое в мире заведение, построенное в форме гитары. Там 16 ноября Jay-Z провел гала-вечер своего благотворительного фонда. Однако рэпер привлек внимание всех СМИ и участников мероприятия. Звездой вечера стала его роскошная жена Бейонсе.

К гостям гала-вечера она вышла в потрясающем платье с блестящими пайетками. Наряд Бейонсе имел корсетный крой, который эффектно подчеркнул ее пышные формы. Кроме этого, пикантностью отметилась и зона декольте, которая привлекала внимание соблазнительным вырезом и отсутствием нижнего белья у звезды. И хотя платье Бейонсе была нюдового цвета, она сумела затмить всех остальных модниц.

 
 
 
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Shawn Carter Foundation Gala

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Не менее эффектными были и аксессуары, которые артистка подобрала к наряду. Бейонсе красовалась с клатчем, который выглядел как пачка долларовых купюр. Сумочка сверкала кристаллами Swarovski, подчеркивая статус поп-дивы. Волнистые волосы и макияж с акцентом на глаза завершили жаркий образ Бейонсе.

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Это не первый раз Бейонсе выбирает приталенные блестящие платья. Недавно знаменитая певица показала фото, на которых она щеголяла роскошной фигурой в желтом наряде. Снимки вызвали немалый ажиотаж и восторг у подписчиков блога Бейонсе, количество которых превышает 134 миллиона.

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Бейонсе, Знаменитости, Звезды, Певица, Американская певица, Instagram звезд.
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