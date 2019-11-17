"Ангел" Victoria's Secret вышла замуж в сексуальном платье (Фото)

Новости шоу бизнеса:Знаменитая модель Victoria's Secret Девон Виндзор в 25 лет решила распрощаться с холостяцкой жизнью и пошла к алтарю.

Избранником "ангела" стал ее бойфренд Джонни Декстер Барбара. Как сообщает The Daily Mail, торжественная церемония прошла на острове Сент-Барт, который относится к заморской территории Франции. Клятвами Девон Виндзор и Джонни Барбара обменялись в одной из местных церквей, которую молодожены украсили белыми массивными цветами. А вот праздничная вечеринка прошла в элитном ресторане с большим двором и видом на Карибское море.

И хотя церемония была закрыта для СМИ, папарацци все же удалось сделать несколько снимков звездных молодоженов. Согласно фотографиями, к алтарю Джонни Барбара шел в светлом костюме и рубашке. А вот его роскошная невеста предстала перед гостями в кружевном платье от Zuhair Murad с роскошным шлейфом. Наряд Девон Виндзор был достаточно пикантным, ведь платье имело прозрачные вставки, которые обнажали ее ноги.

Звездная невеста решила не отказываться от фаты. К платью Девон Виндзор подобрала изделие, украшенное плотным кружевом по краям. Едва волнистые волосы и нежный макияж завершили особый look модели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ guysandpeople 17 Ноя 2019 в 2:47 PST

На свадьбу звездная пара пригласила не только ближайших родственников, но и друзей из модельной индустрии. В частности, на церемонии Девон Виндзор и Джонни Барбары можно было увидеть Оливию Калпо, Лорену Рэй, Джорджию Фаулер и Шанина Шейк. Гости приехали на остров в Карибском море задолго до свадьбы. В течение недели они отдыхали вместе с молодоженами и развлекались на их вечеринках.

Известно, что кубинский бизнесмен Джонни Барбара сделал предложение Девон Виндзор еще в 2018 году. Во время совместного отдыха он нанял вертолет, который нес надпись: "Ты выйдешь за меня?" На вопрос любимого "ангел" Victoria's Secret ответила согласием и в течение года готовилась к событию. Свадьбу пара не афишировала и не разглашали дату церемонии. Только в канун особого праздника Девон Виндзор счастливо написала в сети, что 16 ноября выходит замуж за Джонни Барбару.