Восходящие звезды: кто возглавил рейтинг TIME 100 Next (Фото, Видео)

Издание считает, что становиться "восходящей звездой можно в любом возрасте", поэтому не ограничивает претендентов возрастными рамками.
В рейтинге представлено пять номинаций: "Артисты", "Самородки", "Лидеры", "Защитники" и "Инноваторы". Среди "Артистов" первое место досталось Камиле Кабелло.
Она получила известность после участия в телевизионном шоу The X Factor в 2012 году. В 2017 году ее сольный сингл Havana возглавлял чарты во многих странах, включая Billboard Hot 100, а дебютный студийный альбом Camila 2018 года был на первом месте в Billboard 200.
Фото Instagram/time
Также в топ "Артистов" вошла Лили Рейнхарт, известная по роли Бетти Купер в телесериале "Ривердейл".
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"We’d known about Lili because of her role as Betty Cooper on Riverdale, and we were even more drawn to her when we saw how she used her experiences to advocate for mental health and body-image awareness," write @kateandlauramulleavy, of @rodarte, about @lilireinhart. "Her empathy and truthfulness have grounded her and helped her navigate the difficult world in which she works." Here, Reinhart attends the #TIME100Next event in #nyc on Nov. 14. Read more, and see the full list, at the link in bio. Video by @amylombard for TIME
Не отстала от коллег и Билли Айлиш - 17-летняя певица, которую поклонники считают вундеркиндом. В этом году она выпустила серию хитов, которые вошли в том Billboard Hot 100.
В эту же категорию вошел актер Ной Сентинео, известный по роли Хесуса Фостера в последних трех сезонах телесериала "Фостеры".
В категории "Лидеры" первое место досталось Карлосу Альварадо Кесада - президенту Коста-Рики, журналисту, политику и политологу.
Фото Instagram/time
В категории "Самородки" первым стал Зайнон Уильямсон, игрок команды NBA New Orleans Pelicans.
Фото Instagram/time
"Инноваторов" возглавила Эмили Вайс, основатель блога Into the Gloss и косметического бренда Glossier.
Фото Instagram/time
Лидером в категории "Защитники" стала американская актриса и певица Норма Лум, известная под псевдонимом Awkwafina.
Фото Instagram/time
Ранее сообщалось о том, что авторитетное издание TIME опубликовало рейтинг самых влиятельных звезд в Интернете. В престижный рейтинг TIME вошли представители шоу-бизнеса, политики, знаменитые блоггеры и даже представители королевской семьи.