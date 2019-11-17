Восходящие звезды: кто возглавил рейтинг TIME 100 Next (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:На днях журнал Time впервые за свою историю опубликовал рейтинг TIME 100 Next, в который вошли деятели искусства, музыки, бизнесмены.

Издание считает, что становиться "восходящей звездой можно в любом возрасте", поэтому не ограничивает претендентов возрастными рамками.

В рейтинге представлено пять номинаций: "Артисты", "Самородки", "Лидеры", "Защитники" и "Инноваторы". Среди "Артистов" первое место досталось Камиле Кабелло.

Она получила известность после участия в телевизионном шоу The X Factor в 2012 году. В 2017 году ее сольный сингл Havana возглавлял чарты во многих странах, включая Billboard Hot 100, а дебютный студийный альбом Camila 2018 года был на первом месте в Billboard 200.

Фото Instagram/time

Также в топ "Артистов" вошла Лили Рейнхарт, известная по роли Бетти Купер в телесериале "Ривердейл".

Не отстала от коллег и Билли Айлиш - 17-летняя певица, которую поклонники считают вундеркиндом. В этом году она выпустила серию хитов, которые вошли в том Billboard Hot 100.

В эту же категорию вошел актер Ной Сентинео, известный по роли Хесуса Фостера в последних трех сезонах телесериала "Фостеры".

В категории "Лидеры" первое место досталось Карлосу Альварадо Кесада - президенту Коста-Рики, журналисту, политику и политологу.

Фото Instagram/time

В категории "Самородки" первым стал Зайнон Уильямсон, игрок команды NBA New Orleans Pelicans.

Фото Instagram/time

"Инноваторов" возглавила Эмили Вайс, основатель блога Into the Gloss и косметического бренда Glossier.

Фото Instagram/time

Лидером в категории "Защитники" стала американская актриса и певица Норма Лум, известная под псевдонимом Awkwafina.

Фото Instagram/time

Ранее сообщалось о том, что авторитетное издание TIME опубликовало рейтинг самых влиятельных звезд в Интернете. В престижный рейтинг TIME вошли представители шоу-бизнеса, политики, знаменитые блоггеры и даже представители королевской семьи.