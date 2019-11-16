"Самый сексуальный звездный наследник": сын Элизабет Херли стал сенсацией года (Фото)

Новости шоу бизнеса:Дэмиан Херли выиграл в номинации "самого сексуального звездного наследника".

На днях американский журнал People назвал самого сексуального мужчину года. Им стал 40-летний певец и музыкант Джон Ледженд. Но он был не единственным победителем.

Так, в номинации "Самый сексуальный звездный наследник" победил 17-летний красавец-сын Элизабет Херли Дэмиан.

В рейтинге Дэмиан обошел 23-летнего сына Памелы Андерсон Брендона и 21-летнего сына Шона Комбса Кристиана.

Фото Instagram/damianhurley1

Напомним, что красоту сына Херли уже давно оценили представители мира моды.

Фото Instagram/damianhurley1

В 2018 году он подписал контракт с модельным агентством Tess, работающим со Сьюки Уотерхаус и Джорджией Мэй Джаггер, а после получил свой первый модельный контракт.