Совсем распустился: Эзра Миллер снова удивил эксцентричным образом

Новости шоу бизнеса:Актер в очередной раз приковал к себе внимание гостей мероприятия.

В четверг, 14 ноября, состоялось торжественное мероприятие в честь нового списка "восходящих звезд" TIME 100 Next от одноименного американского издания. На ковровой дорожке традиционно блеснули знаменитости, но некоторым удалось буквально ослепить своими образами.

Предметом обсуждения стал наряд актера Эзри Миллера, известного по ролям супергероя Флеша и Криденса Бэрбоун в "Фантастических тварях".

Для мероприятия Миллер выбрал короткую рыжую шубу, кожаные штаны и блестящие черные туфли. Свой уникальный стиль Эзри подчеркнул ярким макияжем глаз и ожерельем из массивных черепов. Интересно, что у имиджа Эзри есть своя армия поклонников, которая ждет новых образов звезды и с любопытством изучает стилевые решения актера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@ezramillerig) 15 Ноя 2019 в 3:55 PST

"Это взрыв мозга!", "Мне очень нравится, что он красит глаза", "Уффф, Эзри!", "Обожаю его! Здесь чем-то похож на Джека Воробья", "Какой он крутой", - обсуждают в Сети новый look Миллера.

27-летний актер вошел в список TIME 100 Next. Издание отметило, что он прекрасно раскрылся в роли Флэша. Миллера назвали новым примером для подражания и "чемпионом среди молодых нонконформистов".