Холли Берри рассказала шокирующие факты о экс-бойфренде

Новости шоу бизнеса:Холли Берри обвинила своего бывшего мужа Габриэля Обри, который является отцом ее 11-летней дочери Налы, в инцесте, расизме и эмоциональном насилии.

Об этом пишет издание Radar.com. В 2011 году Холли Берри и Габриэль Обри боролись в суде за опеку над дочерью Налой Ариэль Обри. Стало известно, что актриса использовала шокирующие аргументы, многие из которых были вычеркнуты из протокола.

Холли заявила, что у ее бывшего бойфренда был многолетний роман с кем-то из членов его семьи. Она добавила, что такая информация разрушила их отношения.

"Габриэль отказывался брать на себя ответственность за проблемы в наших отношениях. Вместо этого он критиковал мою внешность унизительными для женщины словами. В итоге я убедила его пойти вместе со мной к психотерапевту", – цитирует источник слова Берри.

Холли также рассказывала, что после шести месяцев отношений ее с Габриэлем интимная жизнь начала сходить на нет. "А через год – мы занимались сексом не чаще трех раз за двенадцать месяцев", – вспомнила актриса.

Также голливудская актриса призналась, что ее экс-бойфренд делал расистские заявления в ее адрес и не хотел признавать, что их дочь мулатка.

Холли Берри пыталась убедить суд, что Обри не может быть основным опекуном Налы, но защита мужа отвергла большую часть свидетельств знаменитости, так как считала их бездоказательными. Также в 2014 году суд обязал Холли Берри платить Габриэлю Обри 16 тысяч долларов алиментов на ребенка ежемесячно до тех пор, пока дочери не исполнится 19 лет или она не закончит университет.