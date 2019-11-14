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Должны были быть совместные тату: Шон Мендес посвятил свое другой

Должны были быть совместные тату: Шон Мендес посвятил свое другой
16:20 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Камила Кабелло и Шон Мендес приняли решение вместе пополнить коллекцию татуировок на своем теле.

Поклонники могут расстроиться, но парные татуировки Камила и Шон в этот раз делать не стали. Однако каждая тату имеет свое особенное значение для них. Кабелло остановилась на цитате из фильма "Влюбленный Шекспир", и теперь на внутренней стороне правого мизинца певицы красуется надпись "это загадка". Шон решил посвятить свою татуировку младшей сестре Алии и набил себе за правым ухом изящную букву "А". 

Навасард опубликовал татуировку Шона в своем Instagram, а надписью Кабелло тату-мастер поделился в stories.

"Добро пожаловать в клуб", - написал он. В комментариях под фотографией татуировки Мендеса поклонники отметили, что певец сделал очень милое тату.

 
 
 
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Для Шона это далеко не первая татуировка, и делать новые тату в сопровождении близких людей - это своеобразная традиция певца. В одном из интервью Мендес рассказывал, что они сделали одинаковые тату вместе с мамой. Похоже, между Камилой и Шоном действительно все серьезно.

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Знаменитости, Звезды, Шон Мендес, Камила Кабелло.
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