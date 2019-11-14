Должны были быть совместные тату: Шон Мендес посвятил свое другой

Новости шоу бизнеса:Камила Кабелло и Шон Мендес приняли решение вместе пополнить коллекцию татуировок на своем теле.

Поклонники могут расстроиться, но парные татуировки Камила и Шон в этот раз делать не стали. Однако каждая тату имеет свое особенное значение для них. Кабелло остановилась на цитате из фильма "Влюбленный Шекспир", и теперь на внутренней стороне правого мизинца певицы красуется надпись "это загадка". Шон решил посвятить свою татуировку младшей сестре Алии и набил себе за правым ухом изящную букву "А".

Навасард опубликовал татуировку Шона в своем Instagram, а надписью Кабелло тату-мастер поделился в stories.

"Добро пожаловать в клуб", - написал он. В комментариях под фотографией татуировки Мендеса поклонники отметили, что певец сделал очень милое тату.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ camilaupdatescabello 13 Ноя 2019 в 2:06 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kanenavasard) 13 Ноя 2019 в 9:54 PST

Для Шона это далеко не первая татуировка, и делать новые тату в сопровождении близких людей - это своеобразная традиция певца. В одном из интервью Мендес рассказывал, что они сделали одинаковые тату вместе с мамой. Похоже, между Камилой и Шоном действительно все серьезно.