80-летний дядя Меган Маркл обвинил племянницу в неблагодарности

Новости шоу бизнеса:Он ожидал большего внимания от Меган, поскольку именно его помощь стала толчком ее карьеры.

Майк Маркл пожаловался на невнимание племянницы, для которой он много сделал.

Как поведал Майк, Меган не желает общаться ни с ним, ни с большей частью их семейства – отцом Томасом, другим дядей Фредом и двоюродными братьями и сестрами.

Я не понимаю ее, то, как она относится к своей семье. Мне это очень не нравится, – посетовал Майк Маркл в комментарии изданию DailyMail.

Бывший дипломат сейчас живет в скромном трейлере в центральной Флориде. Пожилой человек страдает болезнью Паркинсона. Он в свое время устроил молоденькую Маркл на стажировку в пресс-службу американского посла в Аргентине, что позволило девушке близко познакомиться с миром селебрити. Однако дядю Меган на свадьбу не пригласила, хотя, по его утверждению, его здоровье позволяло ему отправиться на королевскую свадьбу через океан.

Я сделал для нее больше, чем другие... Я, наверное, сделал для нее больше, чем большинство… Я думал, что получу приглашение, но даже не получил от нее ни одной весточки, – пожаловался Майк.

В этом месяце герцог и герцогиня Сассекские планируют поехать в США в гости к матери Меган Дории Рагланд в Лос-Анджелес, чтобы там встретить День Благодарения. Но ни к каким родственникам, кроме матери, Меган Маркл с мужем заезжать не собираются.

У герцога и герцогини очень плотный график мероприятий до середины ноября, после чего они смогут уделить столь необходимое время семье, – рассказал королевский источник Sunday Times.

После поездки в Лос-Анджелес Меган и Гарри вернутся в Великобританию, чтобы провести остаток сезона и встретить Рождество с королевой Елизаветой II в Норфолке, как это заведено в королевской семье.