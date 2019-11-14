80-летний дядя Меган Маркл обвинил племянницу в неблагодарности

Майк Маркл пожаловался на невнимание племянницы, для которой он много сделал.
Как поведал Майк, Меган не желает общаться ни с ним, ни с большей частью их семейства – отцом Томасом, другим дядей Фредом и двоюродными братьями и сестрами.
Я не понимаю ее, то, как она относится к своей семье. Мне это очень не нравится, – посетовал Майк Маркл в комментарии изданию DailyMail.
Бывший дипломат сейчас живет в скромном трейлере в центральной Флориде. Пожилой человек страдает болезнью Паркинсона. Он в свое время устроил молоденькую Маркл на стажировку в пресс-службу американского посла в Аргентине, что позволило девушке близко познакомиться с миром селебрити. Однако дядю Меган на свадьбу не пригласила, хотя, по его утверждению, его здоровье позволяло ему отправиться на королевскую свадьбу через океан.
Я сделал для нее больше, чем другие... Я, наверное, сделал для нее больше, чем большинство… Я думал, что получу приглашение, но даже не получил от нее ни одной весточки, – пожаловался Майк.
В этом месяце герцог и герцогиня Сассекские планируют поехать в США в гости к матери Меган Дории Рагланд в Лос-Анджелес, чтобы там встретить День Благодарения. Но ни к каким родственникам, кроме матери, Меган Маркл с мужем заезжать не собираются.
У герцога и герцогини очень плотный график мероприятий до середины ноября, после чего они смогут уделить столь необходимое время семье, – рассказал королевский источник Sunday Times.
После поездки в Лос-Анджелес Меган и Гарри вернутся в Великобританию, чтобы провести остаток сезона и встретить Рождество с королевой Елизаветой II в Норфолке, как это заведено в королевской семье.