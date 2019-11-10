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Королева никогда не опаздывает: поклонник Мадонны подал на нее в суд (Фото)

Королева никогда не опаздывает: поклонник Мадонны подал на нее в суд (Фото)
20:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская поп-дива Мадонна попала в очередной скандал.

На артистку подали в суд из-за переноса времени концерта. Интересно, что сделал это ее пылкий поклонник, который купил несколько билетов на выступление знаменитой Мадонны.

61-летняя Мадонна устроила масштабное турне в поддержку нового альбома Madame X. Поп-дива уже успела вызвать фурор в Нью-Йорке и Лас-Вегасе, показав эпатажный перформанс с алкоголем и имитацией интима. Свое шоу Мадонна запретила снимать, что несколько возмутило поклонников. Однако еще больше недовольства вызвали постоянные опоздания звезды на концерты, сообщают в CNN.

"Есть кое-что, что вам нужно всем знать. Королева никогда не опаздывает", – заявила Мадонна во время одного из выступлений, дав понять поклонникам, что не будет подстраиваться ни под какие рамки. И если у одних такое поведение вызывало восторг, то другие стали хейтерами артистки. Среди них – Нейт Голландер, который на днях подал в суд на Мадонну.

Мужчина заявил, что поп-дива нарушила договор между артистом и зрителем. Еще в августе он приобрел три билета на концерт Мадонны, который пройдет 17 декабря на пляже Fillmore Miami. Тогда организаторы концерта указали время начала выступления 20:30. Однако прошел месяц, как Мадонна перенесла старт шоу на 2 часа. Это, по мнению Нейта Голландера, нарушает договор, заключенный при покупке билетов. 

 
 
 
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Кроме этого, мужчина заявил, что за возможность увидеть выступление Мадонны он заплатил немалую сумму – 1025 долларов, что в гривневом эквиваленте составляет почти 25 тысяч. Поскольку время начала шоу перенесли на более позднее время, Норт Голландер заявил, что он и другие владельцы билетов понесли убытки.

"Попытки перепродажи не компенсируют потерянные деньги, так как билеты сейчас потерпели чрезвычайную потерю ценности из-за смены времени. Это делает перепродажу "невозможной", – заявил Норт Голландер.

Сейчас Мадонна отказывается комментировать скандальный иск. Дело скоро рассмотрят в суде округа Майами-Дейд. 

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Мадонна, Знаменитости, Певица, Концерты, Артистка.
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